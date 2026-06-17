Na Copa do Mundo... Messi derrota Ronaldo por 9 a 0

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, tem uma grande vantagem sobre seu rival de sempre, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, na Copa do Mundo, especialmente nas duas últimas edições.

No dia em que Messi levou a seleção argentina à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, marcando os três gols sozinho, Ronaldo não conseguiu balançar as redes, e a seleção de seu país empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na primeira rodada da Copa do Mundo.

Essa foi a quinta partida consecutiva em que Ronaldo não conseguiu marcar na Copa do Mundo, e a décima em grandes torneios, mais precisamente desde que marcou contra Gana em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2022.

Após essa partida, o “Foguete da Madeira” não conseguiu marcar contra as seleções do Uruguai e da Coreia do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, nem contra a Suíça e o Marrocos nas oitavas e nas quartas de final, além do Congo.

O site “The Athletic” revelou outro número impressionante: Messi marcou 9 gols na Copa do Mundo desde que Ronaldo marcou seu último gol na competição contra Gana — sendo 6 gols na última edição, além do hat-trick contra a Argélia.

Messi já se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, empatado com o alemão Miroslav Klose, o que representa o dobro do número de gols que Ronaldo marcou na Copa do Mundo até agora (8).

Vale lembrar que o astro argentino levou a seleção de seu país à conquista do título da Copa do Mundo pela terceira vez, e pela primeira após um hiato de 36 anos, na Copa do Mundo de 2022, enquanto “O Don” ainda busca o primeiro título mundial da história de seu país.