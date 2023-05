Náutico x Floresta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela quarta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Náutico e Floresta se enfrentam na noite desta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Náutico vem de derrota para a Aparecidense pelo placar de 3 a 0. O Timbu ocupa a 14ª colocação da competição com três pontos conquistados, e vai em busca da vitória jogando em casa. Do outro lado, o Floresta ocupa a 12ª posição, e quer o triunfo para chegar na parte de cima da tabela. A equipe vem de derrota para o CSA.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Diego Ferreira, Odivan e Denílson; Diego Matos, Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Floresta: Zé Carlos; Igor Carvalho, Eduardo Moura, Alisson e Bruno Rê; Jô Almeida, Lucas Oliveira e Wendel; Adilson Bahia, Marllon e Romarinho. Técnico: Gerson Gusmão.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Floresta

Matheus Roldan está suspenso.

Quando é?