Murilo sofre lesão na coxa e acende alerta no Palmeiras para reta final da temporada

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Zagueiro iniciou tratamento após problema constatado em exames; clube mantém otimismo para contar com o defensor na final da Libertadores, enquanto Abel Ferreira convive com outros desfalques durante a Data Fifa

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O Palmeiras ganhou uma preocupação para a reta final da temporada. Após a vitória sobre o Vasco, que garantiu a classificação alviverde à final da Copa do Brasil, Murilo passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro não participou da reapresentação do elenco na Academia de Futebol, nesta quarta-feira (11), e já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras não divulgou um prazo oficial para a recuperação do defensor, nem detalhou o grau da lesão. Internamente, porém, existe otimismo em relação à possibilidade de contar com Murilo na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, contra o Estudiantes, em Montevidéu. A expectativa é de que o jogador fique fora do próximo compromisso, diante do Cruzeiro, e seja reavaliado ao longo dos dias de tratamento para determinar se terá condições de disputar a decisão continental.

O ge apurou que nesta primeira atividade após a classificação, Abel Ferreira comandou um treinamento com ênfase em conceitos técnicos, ultrapassagens, cruzamentos e finalizações. Na sequência, os jogadores participaram de enfrentamentos de sete contra sete em campo reduzido. O trabalho marcou o início da preparação durante a Data Fifa, período em que a comissão técnica terá a oportunidade de recuperar atletas e ajustar a equipe antes da sequência decisiva.

Além de Murilo, o Palmeiras teve outros oito desfalques na atividade. Seis jogadores foram convocados para suas seleções principais: Piquerez, pelo Uruguai; Jhon Arias, pela Colômbia; Gustavo Gómez e Mauricio, pelo Paraguai; e Flaco López e Giay, pela Argentina. O goleiro Kauan Lima e o atacante Erick Belé também estão com a seleção brasileira sub-20. Paulinho, por sua vez, segue em recuperação de um trauma na panturrilha e intensifica os trabalhos físicos durante a pausa no calendário.

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A situação aumenta o desafio de Abel Ferreira em um momento importante da temporada. O Palmeiras disputa o título do Brasileirão com o Flamengo, estando a três pontos atrás do rival, e também está classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. A decisão continental será contra o Estudiantes, no dia 28 de novembro, enquanto a final do torneio nacional está marcada para 6 de dezembro, diante do Grêmio. Com três competições em jogo, a condição física do elenco e a recuperação dos lesionados serão fatores importantes para o planejamento alviverde.

Próximas partidas CRU Brasileirão 18:30 SEP

O impacto da possível ausência de Murilo ganha ainda mais relevância pelos números do zagueiro na temporada. Titular frequente de Abel Ferreira, o defensor soma 57 partidas disputadas (54 como titular), cinco gols e duas assistências pelo Palmeiras em 2026.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Cruzeiro, na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Brasileirão. A partida marcará o retorno da equipe após a Data Fifa e deve ser disputada sem Murilo e com possíveis ausências dos jogadores que estiveram a serviço de suas seleções. Depois do confronto, o Verdão terá pela frente a preparação final para a decisão da Libertadores.