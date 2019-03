Muralha é apresentado no Coritiba e diz que vai manter apelido: "Conhecido nacionalmente assim"

O goleiro Alex Muralha foi apresentado no Coritiba nesta quarta-feira (6). O jogador chega por empréstimo até o final da Série B e busca se redimir do período de más atuações que teve no Flamengo, que o levou a viver um “exílio” no Japão.

Durante coletiva de imprensa realizada no Couto Pereira, o goleiro afirmou que manterá seu apelido de “Muralha”.

“Fui conhecido no futebol brasileiro e mundial como Muralha. É um apelido carinhoso que tive no interior de São Paulo, o Comercial, e a torcida fez uma bandeira. Quando fui para o Figueirense, a imprensa pesquisou minha vida e descobriu essa bandeira com Muralha e acabou ficando. Prefiro continuar como Muralha”, disse.

Alex Muralha veste a camisa do Coritiba: "Tive um momento ruim no Flamengo, mas já passou. Vim para jogar futebol" #gecoxa pic.twitter.com/eknqkY8qeD — Fernando Freire (@freire88) March 6, 2019

O Flamengo irá pagar 80% do salário do jogador, e caso recebam uma proposta por Alex, o Coxa é obrigado a liberá-lo.

O goleiro não disputa uma partida oficial há cinco meses, desde 6 de outubro de 2018 quando vestia a camisa do Albirex Niigata, time da segunda divisão do Campeonato Japonês.

“Era um time jovem, mas aprendi muito. Hoje, o Muralha é tudo para mais ou para menos. Se o Muralha faz um grande jogo, vai para cima. Se erra alguma coisa, já vão cair de pau. A gente vai apanhando, apanhando e, cada vez, vai ficando mais forte. Alguns perguntam "como você aguenta isso?". É a minha vida. Enquanto tiver força e saúde, vou tocando minha vida”, concluiu.