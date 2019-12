Mundial de Clubes reúne caras conhecidas para além de Fla e Liverpool; relembre

Competição no Qatar tem ex-Barcelona como técnico e campeão da Libertadores pelo River nos elencos das equipes participantes

A bola já rolou para o Mundial Interclubes na última quarta-feira (11). Com , campeão da , e , campeão da Liga dos Campeões da UEFA, entre os favoritos a conquistar o troféu, os principais nomes do torneio são das respectivas equipes, como por exemplo Gabigol, Arrascaeta e Filipe Luís, pelo lado flamenguista, e Mohamed Salah, Roberto Firmino e Mané pelo lado inglês.

Ainda assim, além dos atletas citados acima, outros destaques vão fazer parte da competição vestindo a camisa dos adversários da dupla Flamengo e Liverpool. A Goal relembra quem são eles, confira:

Al-Hilal



Gustavo Cuellar: O jogador que foi destaque do Flamengo no início desta temporada poderá encarar o ex-clube já na estreia dos rubro-negros no Mundial. Contratado pelo Al-Hilal após saída conturbada do Fla, Cuellar é agora o principal nome do clube da na competição intercontinental.

Sebastian Giovinco: O meio-campista italiano já foi um dos principais promessas no setor de meio campo da por nove temporadas. Agora, o jogador apelidado de “Formiga Atômica” e com passagens por Toronto e defende o Al-Hilal.

Bafetimbi Gomis: Formado nas categorias de base do , Gomis teve passagem pelo , da , e , da , até chegar ao ataque do Al-Hilal.

Al-Sadd



Xavi: O ex- chegou no time do Qatar como um dos principais jogadores já contratados na história do clube. E, após se aposentar dos gramados, Xavi optou por virar treinador do Al-Sadd.

Gabi: Formado nas categorias de base do , Gabriel Fernández atuou no elenco principal do clube espanhol entre as temporadas de 2011 e 2018, ano no qual se transferiu ao Al-Sadd.

Dorlan Pabón: O atacante ficou conhecido pelos brasileiros após a breve passagem pelo , em 2014. Tendo atuado em times europeus como o Parma e Betis, Dorlan Pabón está no Monterrey desde a saída do clube paulista.

Marcelo Barovero: Antes de se mudar para o clube mexicano, Marcelo Barovero jogou no por quatro anos como goleiro do elenco argentino, onde foi campeão da Copa Libertadores, em 2015 - e vice-campeão mundial, naquele mesmo ano.