O Real Madrid tomou uma decisão firme e severa em relação a seu zagueiro Raúl Asencio, apesar de seu recente retorno à lista do time, por conta de seus problemas legais mais recentes, que prejudicaram a reputação do clube.

Asencio mal havia se recuperado de sua lesão quando José Mourinho decidiu convocá-lo para a lista do time que enfrentará o Rayo Vallecano no próximo sábado, em sua primeira convocação nesta temporada, abrindo-lhe as portas para o retorno dentro de campo.

Mas por trás dessa decisão esportiva, o clube havia tomado uma medida disciplinar dura. De acordo com o site espanhol "Defensa Central", o Real Madrid decidiu impor ao jogador uma pesada multa financeira, que será descontada de seu salário nos próximos meses.

O site espanhol afirmou: "Asencio já recebeu a multa financeira do Real Madrid após o processo disciplinar aberto contra ele. O valor é de aproximadamente 100 mil euros".

Revelou ainda que a diretoria do Real Madrid não considerou apenas a infração de trânsito cometida pelo jogador, mas levou principalmente em conta o grande prejuízo causado à reputação do clube.

O fator decisivo para o agravamento da punição foi o horário da infração, já que Asencio foi flagrado dirigindo seu carro na madrugada, algo que o clube considerou um comportamento irresponsável para um jogador profissional.

Com essa decisão, o Real Madrid enviou uma mensagem dupla e clara ao jogador espanhol. Do ponto de vista esportivo, Mourinho lhe concedeu uma rápida oportunidade de retornar e provar seu valor, mas no âmbito interno, o clube reafirmou que não tolerará qualquer conduta que prejudique sua imagem, mesmo que venha de um de seus próprios revelados.

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Agora, Asencio terá de se concentrar em voltar à competição com força, pois enfrenta uma disputa acirrada por sua posição após o período de ausência, além de um rombo de 100 mil euros em sua conta bancária.