Muitas semelhanças... Mourinho quer replicar a experiência de Özil no Real Madrid

Quando Arda Güler se juntou ao Real Madrid no verão de 2023 por 30 milhões de euros, muitos viram no jogador turco a figura do alemão Mesut Özil, um jogador que encantou os adeptos de Madrid apesar de ter atuado ali apenas por três temporadas.

Mas, durante esse curto período, foi José Mourinho, atual treinador do Real Madrid, quem soube aproveitar da melhor forma as suas capacidades futebolísticas, e por isso, com a presença de Arda Güler no clube merengue, o técnico português pode ter em mãos uma nova versão de Mesut Özil.

Devido às suas origens turcas comuns, as comparações foram constantes, mas também por causa do seu estilo de jogo, que assenta essencialmente no jogo coletivo e na capacidade de dar o último passe.

Arda Güler já provou possuir o passe decisivo, mas isso não lhe permitiu garantir um lugar no onze inicial dos merengues de forma permanente

O jornal "Mundo Deportivo" referiu que há várias razões para isso, mas uma delas é, sem dúvida, a sua posição no meio-campo, onde alternou entre a ponta direita, médio direito, criador de jogo e até criador de jogo mais recuado.

E, por falar em semelhanças, Arda Güler foi visto, sobretudo no início da temporada passada, a entender-se muito bem com Kylian Mbappé, goleador do Real, tal como acontecia entre Özil e Cristiano Ronaldo em determinada altura.

Por essa razão, José Mourinho coloca entre as suas prioridades aproveitar esta relação através da valorização das qualidades de Güler, que, apesar de ter evoluído nas últimas temporadas, ainda tem um longo caminho a percorrer para se tornar uma das estrelas do clube merengue.

A eliminação precoce da Turquia no Mundial permitiu a Güler realizar um período de preparação bastante completo, e a oportunidade passou a estar ao seu alcance para conquistar um lugar no plano de Mourinho. Em contrapartida, surge a oportunidade para o treinador especial repetir a experiência de Özil de novo.



