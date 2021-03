Mudanças no futebol: transferências entre grandes clubes podem ser proibidas

Associação de Clubes Europeus debate mudanças e estuda evitar que equipes do mesmo nível negocie jogadores

A Associação de Clubes Europeus segue discutido uma série de ações que podem impactar o futuro do futebol, entre elas, a remodelação da Champions League e a do mercado de transferências. A ideia é trabalhar em algo que diminua a disparadade, fomente a competividade e evite de alguns clubes que abusam na compra de jogadores.

"Estamos discutindo a mudança do sistema de transferência para que os clubes da Champions não possam comprar ou vender jogadores entre si, que possam apenas negociar atletas com clubes de menor ranking", disse Andrea Agnelli, presidente da Associação e da Juventus em entrevista ao Diário AS, da Espanha.

Impacto no mercado

Uma medida como essa poderia impactar diretamente no futuro de grandes jogadores. Para se ter uma ideia, se já estivesse em vigor, Mbappé ou Haaland, não poderiam ser contratados por clubes do mesmo ranking. A transferência para um Real Madrid ou Barcelona, só seria possível caso tivessem seus contratos finalizados.