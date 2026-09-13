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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Mudanças em bloco na escalação provável do Barcelona contra o Levante

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
Espanha
Alemanha

Flick adota política de rodízio

O Barcelona se prepara para enfrentar o anfitrião Levante, neste domingo, no estádio Ciudad de Valência, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, com o desejo da equipe catalã de manter seu início perfeito de temporada.

Segundo o jornal espanhol As, o técnico Hansi Flick caminha para fazer várias mudanças na escalação titular, após a goleada sobre o Feyenoord (5 a 1) na Liga dos Campeões da Europa, com o retorno de Eric García após sua ausência na partida europeia por suspensão, além da entrada de Xavi Espart, Gerard Martín, Fermín López e Anthony Gordon.

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E, de acordo com o As, o Barcelona deve começar a partida com uma escalação formada por:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Meio-campo: Rodri, Fermín López, Pedri.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Seguem ausentes da lista do Barça o holandês Frenkie de Jong e o sueco Roony Bardghji, por conta de lesão.


O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol, após somar 12 pontos em 4 partidas, com aproveitamento perfeito, enquanto o Real Madrid aparece na vice-liderança com a mesma pontuação, mas com um jogo a mais, quando venceu ontem, sábado, o Rayo Vallecano (4 a 1).

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