Mudanças e incerteza: a provável escalação do Barcelona diante do Racing

O Barcelona se prepara para mais um confronto no Campeonato Espanhol, quando recebe o Racing Santander na noite desta quarta-feira, em meio à expectativa de que o técnico Hans Flick faça diversas mudanças na escalação titular, diante do acúmulo de partidas e do desejo do alemão de conceder um período de descanso a alguns de seus jogadores.

Segundo o que noticiou o jornal espanhol "Sport", Flick se prepara para fazer alterações na escalação do Barcelona diante do Racing, com Dani Olmo, Koundé e João Cancelo entre os principais candidatos a retornar à formação titular, enquanto algumas outras posições permanecem em disputa até os últimos momentos.

Flick adota, desde o início da temporada, uma política de rodízio entre seus jogadores, tendo feito ao menos três mudanças em cada uma das cinco últimas partidas do campeonato, o que torna o confronto com o Racing candidato a ainda mais ajustes, especialmente com a proximidade do jogo contra o Sevilla, marcado para o próximo sábado.

Dani Olmo candidato a retornar

Dani Olmo aparece à frente dos jogadores candidatos a começar como titular diante do Racing, depois de ter ficado no banco de reservas no último confronto contra o Levante, enquanto as chances de dar descanso a Fermín López parecem altas, diante da proximidade do jogo com o Sevilla.

A situação de Gavi também permanece em observação, depois de ele ter conversado com Flick durante o último treino.

O meio-campista havia começado a temporada como titular antes de sofrer uma pancada no joelho que o afastou por um período, antes de retornar à lista da equipe e se ver diante de uma forte concorrência no meio-campo.

Já Pedri segue como um dos elementos fundamentais nos planos de Flick, ainda que o técnico alemão trate os minutos de sua participação com cautela, pois costuma substituí-lo durante as partidas para dar-lhe descanso e não sobrecarregá-lo com 90 minutos em cada confronto.

Koundé e Cancelo na defesa

Na linha defensiva, as chances de Jules Koundé e João Cancelo parecem fortes para retornar à escalação titular diante do Racing.

Flick vem trabalhando para dar a Koundé mais oportunidades de participação a fim de recuperar seu nível, enquanto Cancelo tem a chance de aparecer novamente como titular depois de ter começado o confronto contra o Feyenoord na Liga dos Campeões.

No coração da defesa, Pau Cubarsí segue como um dos nomes fixos, enquanto Flick ainda não definiu a identidade de seu parceiro, diante do revezamento entre Gerard Martín e Christensen ao longo das últimas partidas, tendo cada um recebido 45 minutos diante do Levante.

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Lamine e Raphinha fora do rodízio

Na linha ofensiva, não parece que Flick esteja pensando em dar descanso a Lamine Yamal e Raphinha, depois de a dupla ter se tornado elemento fixo na escalação do Barcelona.

Já a posição de ponta-esquerda segue como a mais suscetível a mudanças, com a disputa se mantendo entre Karim Adeyemi e Gordon.

Adeyemi começou o confronto contra o Feyenoord na Liga dos Campeões, enquanto Gordon retornou à escalação titular diante do Levante.

Portanto, a escalação do Barcelona diante do Racing pode registrar diversas mudanças, com destaque para o retorno de Dani Olmo, Koundé e Cancelo, com Lamine Yamal e Raphinha seguindo entre os elementos fundamentais nos quais Flick se apoia.

De acordo com esses dados, a escalação provável do Barcelona diante do Racing, segundo o Sport, ficou assim:

Joan García - Cubarsí - Christensen - Koundé - Pedri - Rodri - Olmo - Gordon - Lamine Yamal - Raphinha.

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