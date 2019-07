Mudanças disciplinares da Fifa: árbitros podem suspender partidas em casos de racismo

A Fifa aprovou nesta quinta-feira (11), um novo código disciplinar criado pelo diretor jurídico da instituição, Emilio Garcia Silvero. O documento permitirá que os árbitros suspendam ou cancelem um jogo devido incidentes racistas.

O código foi desenvolvido com a participação de seis confederações e, segundo a Fifa, está melhor estruturado, mais claro, conciso, transparente e incorpora modificações inovadoras no contexto dos procedimentos disciplinares.

A Fifa ainda assegura que o objetivo do projeto é estar à frente de violações dos direitos humanos: “A discriminação não tem lugar no futebol e a FIFA não hesitará”, disse em nota.

