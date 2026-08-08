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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Mudança estratégica: Barcelona altera seu plano em relação a Álvarez

Mercado da bola
J. Alvarez
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Espanha

O Barcelona segue com suas tentativas de contratar Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, apesar de a negociação ter se tornado extremamente complicada, num momento em que o tempo passa rapidamente. 

A última cartada do clube catalão foi uma reunião que juntou Deco, diretor esportivo da agremiação, com Fernando Hidalgo, agente do jogador argentino, em Madri. 

O jornal AS informou que a reunião resultou em uma mudança na estratégia para tentar levar o atacante argentino ao Camp Nou, ao aguardar que Álvarez faça um movimento público, assim como fez na Copa do Mundo de 2026, quando pediu publicamente, na zona mista, para que lhe permitissem sair.

Agora, será dada prioridade ao caminho diplomático e ao diálogo, com Álvarez se juntando aos treinos de sua equipe e não fazendo declarações públicas, à espera da reunião com o treinador e, em seguida, com a diretoria do time, a fim de confirmar e insistir que quer sair e que só aceitará jogar no Barça.

Considerando as posições adotadas até agora tanto por Diego Simeone quanto por Miguel Ángel Gil, que foram firmes ao recusar a saída de seu jogador, resta ver se esse caminho abrirá uma porta para a possibilidade de concretizar o negócio.

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Aqui, os envolvidos terão de avaliar os riscos de manter no elenco um jogador que os informou de que quer sair e que lhes lembrará da promessa que, segundo seu agente, fizeram a ele anteriormente, no sentido de que permitiriam sua saída caso chegasse uma oferta interessante.

Álvarez considera que a oferta do Barcelona atende aos interesses de ambas as partes, algo com o qual o clube madrilenho não concorda.

E, logicamente, esse diálogo entre o jogador e o clube deveria ser acompanhado de uma melhora significativa na oferta financeira que o Barcelona apresentará pelo jogador argentino.

A primeira oferta do Barcelona não chegou aos 100 milhões de euros, depois o clube elevou sua proposta até atingir essa cifra, e agora o valor da oferta é estimado em cerca de 120 milhões de euros.

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