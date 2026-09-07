O ex-astro do Bayern David Alaba está oficialmente sem clube desde julho, depois que seu contrato com o Real Madrid não foi renovado. O que vai acontecer com o defensor versátil de 34 anos é algo totalmente em aberto, e recentemente houve rumores sobre uma ida para a Lazio.

Uma transferência para o Manchester United, por outro lado, aparentemente não é uma opção, como informa o Manchester Evening News. O motivo seria uma mudança de rumo do clube no que diz respeito a contratações, com os Red Devils não querendo mais se concentrar em veteranos.

No passado, o United contratou repetidamente jogadores já em declínio, como por exemplo Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani ou Cristiano Ronaldo, que em Old Trafford não conseguiram mais repetir o desempenho de outros tempos.

Por isso, os dirigentes ao redor do técnico Michael Carrick devem agora concentrar seu foco principalmente em jogadores jovens com grande potencial, e menos em estrelas envelhecidas, que além disso muitas vezes custam um salário alto demais em relação ao desempenho apresentado.

Por isso, uma ida de Alaba para Manchester também não está em pauta, assim como uma possível contratação dos zagueiros também sem clube Sergio Ramos (40) ou Daniel Carvajal (34), embora recentemente tenha havido críticas de que o United não reforçou sua defesa após sofrer 50 gols na temporada passada.