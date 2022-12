No avião, durante o retorno dos jogadores com destino a Buenos Aires, os campeões do mundo cantaram a música com nova letra

A canção que virou hit na campanha da Argentina na Copa do Mundo tem nova versão. Nesta segunda (19), o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico publicou em suas redes sociais um vídeo dos jogadores cantando "Muchachos" com atualização após conquista do tri mundial.

A música que torcedores e jogadores argentinos cantaram no Mundial lembrava a conquista da Copa América no Brasil e citava a busca pelo tri da Copa do Mundo. A nova versão agora fala da decisão perdida para a Alemanha, na Copa de 2014, e comemora a vitória sobre França, no domingo. Os argentinos cantam eufóricos que agora são campeões mundiais. Enzo Fernández e Lautaro Martínez aparecem conduzindo a nova canção.

A parte que cita Diego Maradona também mudou. Se antes os argentinos diziam que o ídolo estava no céu com os pais torcendo por Messi, agora eles cantam que Diego e seus pais podem descansar eternamente.

A delegação da Argentina tem chegada ao aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, prevista para 2h50 desta terça-feira. Os jogadores dormirão na sede da AFA, em Ezeiza, e deverão comemorar com os torcedores no Obelisco, no centro de Buenos Aires, ao meio-dia.

A nova letra de 'Muchachos', música que embalou Argentina na Copa do Mundo, após tri mundial

"En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel (Na Argentina nasci, terra de Diego e Lionel)

De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré (Dos jovens das Malvinas que jamais esquecerei)

La final con Alemania, 8 años la lloré (A final com a Alemanha, 8 anos eu chorei)

Pero eso se termino (Mas isso terminou) Porque este año en Catar (Porque esse ano no Catar)

La final con los franceses (A final com os franceses)

La volvió a ganar papá (Voltou a ganhar o papai)

Muchachos, ahora solo queda festejar (Garotos, agora só nos resta festejar)

Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial (já ganhamos a terceira, já somos campeões mundiais) Y al Diego le decimos que descanse en paz (E a Diego dizemos que descanse em paz)

Con Don Diego e con La Tota por toda a eternidade (Com Dom Diego e com a Tota por toda a eternidade)"