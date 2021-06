Mozart estreia no Cruzeiro e busca dar identidade ao time

O novo treinador da Raposa assumiu o comando após a demissão de Felipe Conceição

O técnico Mozart estreia no comando do Cruzeiro neste sábado (12) em jogo contra o Goiás, pela 3ª rodada da Série B, no Mineirão, às 21h. O treinador foi anunciado na última quinta-feira na vaga de Felipe Conceição demitido, após a derrota para a Juazeirense (BA), pela Copa do Brasil.

Na apresentação, o treinador destacou pontos positivos no elenco e ponderou que reforços ocorrerão de acordo com as necessidades, depois de uma análise do departamento de futebol. Ele também chega com a missão de retomar a confiança dos jogadores e com enorme pressão da torcida na expectativa de uma melhoria no desempenho do time, que sonha com o acesso a elite do futebol brasileiro. Inclusive, mais um protesto está marcado na porta da Toca da Raposa 2, neste sábado. Mozart não foi unanimidade entre os torcedores, sendo uma escolha conduzida do novo diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que já trabalhou com o treinador no Coritiba e CSA.

“O Rodrigo Pastana me trouxe pra cá, acredito muito no trabalho dele e temos uma sintonia importante. O período que trabalhamos juntos nunca teve nenhum tipo de inferência e sim troca de ideias. Fui muito bem recebido por todos os profissionais do clube e encaro esse desafio como uma página em branco. Cabe a mim junto com minha comissão e jogadores escrever a melhor história possível”, disse o novo treinador.

Estilo de jogo

Mozart disse que o futebol moderno necessita de colaboração entre todos os setores de campo. Sobre a forma como enxerga o jogo, explicou que gosta de um time que ataque e tenha a bola para empurrar o adversário de forma defensiva. Mas lembrou que nem sempre isso é possível, por conta das características da partida. “O meu desafio como treinador é criar essa identidade e que o jogador entenda o jogo de maneira geral. Não é uma tarefa simples, principalmente por falta de tempo. No nosso calendário, tenho que otimizar o tempo que tenho para implementar minha ideia. Uma equipe de futebol precisa ter identidade definida. Pode ter certeza que nós teremos”, disse.

“O futebol atual exige que a equipe saiba fazer de tudo um pouco e muito bem feito. O jogo exige que você marque alto de maneira compacta, mas que também marque baixo quando o adversário te leva pra trás. Têm momentos em que você estará controlando o adversário e precisará ter ideias ofensivas. Por isso, o jogador precisa ter um entendimento grande do que fazer em todos os momentos da partida”, falou.

Reforços chegarão?

Mozart passou confiança ao elenco do Cruzeiro e tratou de elogiar o grupo de atletas, afirmando que contratações serão discutidas e pontuais, no intuito de elevar a qualidade do time. “Seria, no mínimo, indelicado da minha parte chegar colocando uma lista enorme de reforços, não vejo necessidade. Temos um elenco qualificado e, pontualmente, vamos reforçar, mas também aproveitar jogadores que estavam com pouco espaço. É um momento novo e espero construir um ambiente positivo para os jogadores desempenharem o melhor futebol”, destacou.

O meia Marcinho, por exemplo, seria emprestado ao CSA na negociação, mas com a contratação de Rodrigo Pastana ao Cruzeiro, o jogador entrou em um acordo com o clube mineiro, que vai utilizá-lo. “É um jogador que já queríamos no CSA. É óbvio que eu conto com ele, vamos tentar usá-lo da melhor maneira possível. Até porque, ele fez uma grande Série B no ano passado, tenho total confiança de que vai conseguir produzir de novo”, disse Mozart.

Os volantes Ariel Cabral e Lucas Ventura, além do atacante Thiago, também estão treinando novamente com os demais companheiros. O meia Giovanni que estava emprestado ao Avaí retorna ao Cruzeiro, após o aval do treinador celeste - que gosta do futebol do jogador, esteve na Toca da Raposa 2 no ano passado e sofreu para entrar em forma.

Marcelo Moreno

Um destes jogadores a serem resgatados é o atacante Marcelo Moreno – recentemente o Boca demonstrou interesse no atacante, segundo noticiado pela Goal. O boliviano está com a seleção do seu país na Copa América e é o atual artilheiro das Eliminatórias com seis gols.

“Conto muito com o Marcelo. É um centroavante que me agrada muito, tem todas as características que acredito. Gosto de jogar com um centroavante de área, porém ele tem boa mobilidade, presença de área, finalizador. Por onde passou sempre foi artilheiro. Infelizmente não está conosco nesse momento, mas conto muito com ele”, disse.

Desconfiança da torcida

Apesar de ter a confiança no diretor de futebol Rodrigo Pastana, uma ala política do clube preferia um nome de mais peso e com experiência, como Vanderlei Luxembugo. Mozart também foi rejeitado por grande parte da torcida, que se manifestou por meio das redes sociais. O treinador disse que é algo normal e que lida de maneira tranquila. "Há uma desconfiança sim por parte da torcida. Parte dos torcedores não conhece meu trabalho e alguns podem saber do jogo que fizemos aqui contra o Cruzeiro, no passado, 1 a 1, no Independência. Eu lido de maneira bem natural”, reconhece.

Mozart lembra que é um jovem treinador ainda na profissão e que está no terceiro clube como profissional. “Essa desconfiança será revertida com resultados e desempenho. O treinador precisa trazer resultado. Somos um clube gigante em estrutura e torcida e a pressão é de acordo com o tamanho. Cheguei sabendo dessa desconfiança. Só vou reverter isso com resultado. É bem tranquilo.", finalizou.

Time contra o Goiás

Uma das primeiras medidas de Mozart foi relacionar o meia Marcinho. O lateral-direito Raúl Cáceres e o meia Marco Antônio, que testaram positivo para Covid-19, e o atacante Marcelo Moreno, convocado para a seleção boliviana, são baixas do jogo. As novidades são as voltas do volante Flávio e do lateral-direito e zagueiro Joseph, que, por força de regulamento, não puderam atuar no duelo do meio de semana, pela Copa do Brasil. Jadson, que se recuperou de uma gastrite, também retorna.

O provável Cruzeiro deve atuar com: Fábio; Joseph, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Néris (Adriano), Rômulo; Rafael Sóbis, Airton, Bruno José e Guilherme Bissoli.