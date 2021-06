Boca Juniors faz sondagem por Marcelo Moreno, do Cruzeiro

Clube argentino faz contato com estafe do atacante da Bolívia e artilheiro das Eliminatórias sul-americanas, com seis gols

O Boca Juniors está interessado em Marcelo Moreno, do Cruzeiro. A informação foi publicada pelo jornalista Augusto Cesar, da ESPN Argentina. A reportagem da Goal apurou que houve uma sondagem do Boca ao empresário de Marcelo Moreno, Fabiano Farah, interessado em consultar a situação do atacante. Não se trata, no entanto, de uma situação considerada simples. O Cruzeiro não recebeu contato a respeito do assunto, segundo dirigentes do clube.

Artilheiro das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, com seis gols pela seleção da Bolívia, Marcelo Moreno está na frente de Neymar, com cinco pela competição. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 1 da Bolívia sobre a Venezuela, no dia 3 de junho, e fez o gol do empate por 1 a 1 contra o Chile, na última terça-feira. Agora, emendará a disputa pela Copa América, no Brasil, e seguirá desfalcando o Cruzeiro, neste momento lanterna da Série B.

Aos 33 anos, Marcelo Moreno tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. No fim de maio, em entrevista para a TV Globo, ele disse o seguinte:

"Eu larguei um contrato milionário na China, para estar no pior momento da história do Cruzeiro, e eu estou aqui. Baixei meu salário e estou aqui. Então, o dia que eu for sair é porque realmente alguém do Cruzeiro não me quer mais. Estou à disposição do treinador, da diretoria, e principalmente do torcedor para fazer o meu trabalho como sempre fiz aqui no Cruzeiro. Então, essa decisão acho que não é minha, eu sou um funcionário, vou continuar sendo profissional, vou trabalhar até o final", disse, na ocasião.

Nessa nova passagem pelo Cruzeiro, Marcelo Moreno soma 37 jogos e quatro gols. Nesta temporada 2021 foram cinco partidas e uma bola na rede.

*Colaborou Thiago Fernandes