As negociações pela transferência de Rodri para o Barcelona entraram em uma nova fase, depois que o clube catalão apresentou sua terceira proposta para contratar o jogador espanhol, enquanto o Manchester City segue se movimentando no mercado para reforçar o meio-campo com novos jogadores, em um passo que reforça as especulações sobre sua preparação para a fase pós-capitão da equipe.

O jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, informou neste domingo que a terceira proposta do Barcelona ultrapassou 60 milhões de libras esterlinas, ou seja, cerca de 70 milhões de euros, em meio a informações sobre uma nova recusa do Manchester City, ainda que não tenha havido confirmação oficial disso até o momento.

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O Barcelona iniciou as negociações com uma primeira proposta de cerca de 50 milhões de euros, antes de elevá-la para aproximadamente 70 milhões de euros, enquanto o Manchester City insiste em receber 80 milhões de euros, apesar de o contrato do jogador ter menos de um ano de duração restante.

Ao mesmo tempo, o City segue reforçando o meio-campo, depois de quebrar seu recorde, em julho passado, ao contratar o inglês Elliot Anderson, vindo do Nottingham Forest por 135 milhões de euros, tornando-se a transferência mais cara da história do clube e o jogador britânico mais caro.

O clube inglês também está perto de fechar a contratação do marroquino Ayoub Bouaddi, jogador do Lille de 18 anos, em uma transação que pode ultrapassar 100 milhões de euros, tornando-se a mais cara na história dos jogadores marroquinos, superando a transferência de Achraf Hakimi ao Paris Saint-Germain por 68 milhões de euros em 2021.

O Manchester City também não encerrou o dossiê do argentino Enzo Fernández, apesar do impasse nas negociações com o Chelsea, enquanto o jogador foi alvo de vaias por parte de uma parcela da torcida do Chelsea durante o amistoso contra a Real Sociedad (3 a 1), no último sábado.

Todas essas movimentações indicam que o Manchester City já planeja a fase pós-Rodri, ao mesmo tempo em que busca obter o maior retorno financeiro possível com a venda do jogador.