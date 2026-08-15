Movimentação surpreendente do Real Madrid: uma decisão que não era esperada

Novos traços começaram a surgir na fachada do estádio do Real Madrid, depois que os operários concluíram a instalação apenas do nome "Bernabéu" na fachada voltada para a rua Castellana, no lugar do nome completo "Santiago Bernabéu", que vinha sendo usado por anos, em um passo ligado à nova orientação comercial do clube.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o formato da fachada ainda não está totalmente concluído, já que o destino do escudo do Real Madrid na fachada segue indefinido, enquanto tudo indica que o novo logotipo do estádio será colocado acima das letras de "Bernabéu".

A mudança de nome provocou reações entre alguns sócios do Real Madrid, que se opõem a manter apenas o nome de família em vez de "Santiago Bernabéu". Alguns deles também manifestaram preocupação com a possível ausência do escudo do clube na fachada, considerado um dos principais símbolos da identidade do estádio.

Essa mudança acontece no âmbito das transformações pelas quais passa o estádio do Real Madrid, que foi submetido a amplas obras de reforma com o objetivo de reforçar sua presença como instalação esportiva, de entretenimento e comercial, concedendo ao lado comercial um espaço maior em sua identidade e em sua aparência externa.