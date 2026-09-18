Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-CUP-REALMADRID-ATLETICOMADRIDAFP
Traduzido por

Mourinho volta a Madri, e Simeone se coloca em seu caminho mais uma vez

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
D. Simeone
J. Mourinho
Espanha
Argentina
Portugal

O passado bate à porta de Madri

O encontro entre o argentino Diego Simeone e o português José Mourinho se renova, quando Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentarem em um novo dérbi no estádio Wanda Metropolitano, depois que o último confronto oficial entre os treinadores havia ocorrido em 30 de abril de 2014, durante a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Aquela partida foi disputada entre Chelsea e Atlético de Madrid no estádio Stamford Bridge, após o jogo de ida ter terminado com empate sem gols no estádio Vicente Calderón.

O confronto de volta foi decisivo, pois representou uma "final" para chegar à verdadeira final da competição.

Fernando Torres marcou o único gol do Chelsea, antes de Adrián López, Diego Costa e Arda Turan comandarem a reação do Atlético de Madrid, que resolveu a partida por 3 a 1 e se classificou para a final.

Aquele foi o sexto confronto entre Simeone e Mourinho, sendo que o treinador argentino se preparava para disputar sua primeira final na Liga dos Campeões da Europa.

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Antes disso, mais precisamente em 17 de maio de 2013, o dérbi da Copa do Rei reuniu as duas equipes, no capítulo final da primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid e no início decisivo da ascensão do Atlético de Madrid com Simeone.

Na temporada seguinte, o Atlético conquistou o Campeonato Espanhol, superando Real Madrid e Barcelona.

O Real Madrid abriu o placar na final da Copa do Rei com um gol de Cristiano Ronaldo, antes de o Atlético de Madrid igualar o resultado por meio de Diego Costa, em assistência de Radamel Falcao.

Na prorrogação, João Miranda decidiu o título com um cabeceio, em assistência de Koke, enquanto o Atlético sofreu durante a partida diante das chances do time merengue e das traves.

Thibaut Courtois defendia a meta do Atlético de Madrid naquela final, antes de passar a proteger atualmente as redes do Real Madrid.

Mourinho não venceu Simeone nos últimos 3 confrontos entre eles, depois de ter triunfado nos 3 primeiros, todos em partidas entre Real Madrid e Atlético de Madrid; venceu por 4 a 1 em 11 de abril de 2012 no estádio Calderón, por 2 a 0 em 1º de dezembro de 2012 no estádio Santiago Bernabéu e por 2 a 1 em 27 de abril de 2013 no estádio Manzanares.

Simeone permaneceu treinador do Atlético de Madrid durante todo esse período, enquanto Mourinho comandou Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica, antes de seu retorno no verão passado, sem enfrentar o Atlético, Simeone ou o estádio Wanda Metropolitano durante esse período.

Durante sua passagem como treinador do Real Madrid, Mourinho conquistou apenas uma vitória sobre Simeone em 9 partidas, e isso foi na final da Copa do Rei, enquanto os demais confrontos terminaram a favor do treinador argentino.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google