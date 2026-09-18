Mourinho volta a Madri, e Simeone se coloca em seu caminho mais uma vez

O encontro entre o argentino Diego Simeone e o português José Mourinho se renova, quando Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentarem em um novo dérbi no estádio Wanda Metropolitano, depois que o último confronto oficial entre os treinadores havia ocorrido em 30 de abril de 2014, durante a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Aquela partida foi disputada entre Chelsea e Atlético de Madrid no estádio Stamford Bridge, após o jogo de ida ter terminado com empate sem gols no estádio Vicente Calderón.

O confronto de volta foi decisivo, pois representou uma "final" para chegar à verdadeira final da competição.

Fernando Torres marcou o único gol do Chelsea, antes de Adrián López, Diego Costa e Arda Turan comandarem a reação do Atlético de Madrid, que resolveu a partida por 3 a 1 e se classificou para a final.

Aquele foi o sexto confronto entre Simeone e Mourinho, sendo que o treinador argentino se preparava para disputar sua primeira final na Liga dos Campeões da Europa.

Antes disso, mais precisamente em 17 de maio de 2013, o dérbi da Copa do Rei reuniu as duas equipes, no capítulo final da primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid e no início decisivo da ascensão do Atlético de Madrid com Simeone.

Na temporada seguinte, o Atlético conquistou o Campeonato Espanhol, superando Real Madrid e Barcelona.

O Real Madrid abriu o placar na final da Copa do Rei com um gol de Cristiano Ronaldo, antes de o Atlético de Madrid igualar o resultado por meio de Diego Costa, em assistência de Radamel Falcao.

Na prorrogação, João Miranda decidiu o título com um cabeceio, em assistência de Koke, enquanto o Atlético sofreu durante a partida diante das chances do time merengue e das traves.

Thibaut Courtois defendia a meta do Atlético de Madrid naquela final, antes de passar a proteger atualmente as redes do Real Madrid.

Mourinho não venceu Simeone nos últimos 3 confrontos entre eles, depois de ter triunfado nos 3 primeiros, todos em partidas entre Real Madrid e Atlético de Madrid; venceu por 4 a 1 em 11 de abril de 2012 no estádio Calderón, por 2 a 0 em 1º de dezembro de 2012 no estádio Santiago Bernabéu e por 2 a 1 em 27 de abril de 2013 no estádio Manzanares.

Simeone permaneceu treinador do Atlético de Madrid durante todo esse período, enquanto Mourinho comandou Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica, antes de seu retorno no verão passado, sem enfrentar o Atlético, Simeone ou o estádio Wanda Metropolitano durante esse período.

Durante sua passagem como treinador do Real Madrid, Mourinho conquistou apenas uma vitória sobre Simeone em 9 partidas, e isso foi na final da Copa do Rei, enquanto os demais confrontos terminaram a favor do treinador argentino.