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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Mourinho: Vinícius e Mbappé precisam ter uma boa relação; este jogador será reserva

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
Y. Diomande
Vinicius Junior
K. Mbappe
Espanha
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O técnico português revelou seu lateral-esquerdo diante do Málaga

José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre a situação da equipe antes de receber o Málaga neste domingo, no Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, além de abordar a situação de Yan Diomande e a relação entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.

Sobre a condição física do elenco, Mourinho afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação: "Há jogadores, como sempre repito, que fizeram treinos diferentes. Temos um elenco forte, capaz de compensar esses problemas".

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E prosseguiu: "Vou dar um exemplo: amanhã, Cucurella vai começar a partida como titular, e Carreras, que teve uma boa atuação diante de Espanyol e Real Sociedad, ficará no banco de reservas. Se Cucurella sentir cansaço, Álvaro estará pronto para entrar. Esse é o tipo de solução que um elenco como este oferece ao treinador".

Sobre Diomande, disse: "Não vou falar mais sobre os jogadores individualmente. Diomande chegou atrasado e passou por um verão difícil. Ele não treinou com o Leipzig, e quando chegou, não tinha uma base sobre a qual construir, por isso está evoluindo gradualmente. Já teve alguns minutos em campo, e é disso que ele precisa para se desenvolver. Amanhã vai começar como titular ou entrar como reserva. Ele está cada vez mais preparado".

E sobre a possibilidade de melhorar a relação entre Vinícius e Mbappé, Mourinho explicou: "É um esforço coletivo. O segredo está na qualidade, e temos uma qualidade excepcional. Outro ponto, embora secundário mas não menos importante, é o entendimento mútuo entre os dois. Deve haver bastante entendimento, amizade e cooperação. Quando essas qualidades se juntam à qualidade excepcional, você tem tudo o que precisa para continuar evoluindo".

E o treinador português acrescentou: "A dinâmica não é apenas 2+9, mas sim 11. Essa dinâmica vai impulsioná-los, e vai impulsionar a todos, a apresentar um desempenho melhor. Estou muito feliz depois de apenas duas semanas trabalhando com os dois".

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