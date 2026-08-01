Mourinho: vi três caras do Real e este jogador é um "coitado"

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre o desempenho de sua equipe merengue durante o empate amistoso por 2 a 2 diante do Fiorentina, da Itália.

O jornal As publicou as declarações de Mourinho ao canal do Real Madrid, no qual ele afirmou: "Vi três faces da equipe: um time revigorado, outro cansado e um terceiro extremamente cansado".

E prosseguiu: "O time revigorado jogou de forma magnífica, e o resultado de 2 a 1 ao final do primeiro tempo ficou muito abaixo do que o desempenho merecia, porque fizemos um primeiro tempo de alta qualidade e poderíamos ter aberto uma vantagem de três ou quatro gols com facilidade".

E acrescentou: "Depois disso, a partida ficou mais física, e o adversário nos impôs uma pressão enorme, e foi aí que apareceu a segunda face da equipe. E quando você é obrigado a defender dentro da área com jogadores jovens como Joan e Mario, eles fizeram uma grande partida, mas fisicamente ainda não estão no nível que lhes permita enfrentar um atacante forte como Moise Kean".

Mourinho destacou: "Já a terceira face é a que mais me agradou, que é um time extremamente cansado, mas que soube se manter coeso e retomou o controle das ações do jogo".

E ressaltou: "Dumfries e Endrick fizeram apenas três sessões de treino e, mesmo assim, cada um deles jogou mais de 70 minutos. É um esforço magnífico e de grande valor para mim, e eu os agradeci pelo que nos entregaram. Sinceramente, gostei de tudo".

Sobre suas conclusões da partida, Mourinho respondeu: "Este é o Real Madrid com os recursos e os jogadores que temos disponíveis atualmente. Disse aos jogadores antes da partida que o Real Madrid continua sendo o Real Madrid até mesmo nos amistosos".

E enfatizou: "Hoje fui obrigado a escalar os homens, por assim dizer, que tinha à disposição. Só treinamos ontem, e dedicamos a sessão a alguns aspectos organizacionais".

E completou: "Escalamos o coitado do Carlos Espí, que ainda parece estar despertando de um sonho. Ele treinou conosco apenas uma hora ontem e nos ajudou hoje para conhecer o que significa jogar pelo Real Madrid".

E disse: "Estou muito feliz com o trabalho que os jogadores vêm entregando desde o primeiro dia. O que me preocupa é a ausência dos demais jogadores, pois eu gostaria de ter tido três semanas de trabalho com eles também, mas isso não é possível".

E acrescentou: "Na segunda-feira chegarão Vinícius, Brahim Díaz e Bernardo Silva. Além disso, Dumfries, Carlos e Endrick terão um número maior de sessões de treino... e seguiremos trabalhando até que se complete a chegada dos demais jogadores".

E concluiu: "Até agora não senti nada de especial, pois as partidas de verdade ainda não começaram".