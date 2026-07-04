Mourinho surpreende o craque do Real com uma nova decisão sobre seu futuro

Os últimos dias trouxeram uma mudança notável nas prioridades do português José Mourinho, técnico do Real Madrid, que desferiu um golpe inesperado contra dois grandes clubes da Premier League.

O site TEAMtalk revelou que Mourinho definiu sua posição em relação ao meio-campista francês Aurélien Tchouaméni, que despertou o interesse do Manchester United e, posteriormente, do Liverpool para reforçar seus elencos na atual janela de transferências de verão.

Mourinho solicitou à diretoria do Real Madrid que mantivesse o jogador francês no clube e lhe concedesse uma oportunidade real de se firmar no time titular durante a próxima temporada.

Essa decisão representa um duro golpe tanto para o Liverpool quanto para o Manchester United, que acompanharam de perto a situação do jogador da seleção francesa recentemente, na expectativa de que ele fosse colocado à venda.

Nos últimos meses, o Real Madrid avaliou a possibilidade de reforçar o meio-campo, discutindo internamente vários nomes, entre os quais se destacam Enzo Fernández, do Chelsea, e Rodri, estrela do Manchester City, como parte de seus planos de longo prazo para essa posição.

Embora o clube madrilenho tenha negado publicamente seu interesse em contratar Fernández, a reportagem confirmou que já ocorreram contatos com os representantes do jogador argentino, depois que o presidente do clube, Florentino Pérez, o colocou na lista de possíveis alvos durante sua bem-sucedida campanha de reeleição.

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Mudança na direção da bússola

No entanto, fontes esclareceram posteriormente que a diretoria do Real Madrid, apesar de estar convencida do potencial de Fernández, não o considera mais um alvo viável, o que também se aplica a Rodri.

Por outro lado, Mourinho mudou o rumo das contratações do clube, após recomendar que os recursos fossem direcionados para reforçar a zaga, em vez do meio-campo, acreditando que a equipe precisava mais de um zagueiro de primeira linha.

Fontes do mesmo site confirmaram que o Liverpool e o Manchester United mantiveram contato com os representantes de Chouameni recentemente e estavam prontos para agir caso o Real Madrid se mostrasse disposto a negociar sua venda. No entanto, esse cenário está descartado no momento, já que todos os indícios apontam para a permanência do ex-jogador do Mônaco no Santiago Bernabéu, opção que ele preferia desde o início.

Choamini não demonstrou vontade de sair, mas se manteve firme na ideia de ter sucesso com a camisa do Real Madrid caso receba uma oportunidade completa de provar seu valor — oportunidade essa que Mourinho parece disposto a lhe conceder na nova temporada.

Por outro lado, espera-se que o Liverpool e o Manchester United comecem a buscar outras alternativas para reforçar o meio-campo, mantendo-se atentos à situação do jogador em caso de quaisquer desdobramentos futuros.

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