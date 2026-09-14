José Mourinho, treinador do Real Madrid, compareceu à entrevista coletiva antes do confronto contra o Elche, marcado para a noite de terça-feira no estádio "Martínez Valero", pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, falando sobre a preparação de sua equipe, a situação de alguns de seus astros e o estilo de jogo que busca consolidar com o time.

Durante a entrevista, cujos detalhes foram divulgados pela imprensa espanhola, Mourinho abordou uma série de assuntos importantes dentro do Real Madrid, começando por Vinícius Júnior e Arda Güler, passando pela evolução da situação de Tchouaméni, até chegar à sua filosofia sobre a pressão alta e a gestão dos minutos dos jogadores, antes de encerrar sua aparição com um comentário chamativo sobre os pênaltis.

Mourinho resumiu seu objetivo com clareza a respeito do confronto contra o Elche, dizendo: "Quero vencer. Quero jogar bem e vencer, nada além disso", reafirmando que seu foco está em conquistar a vitória apresentando o nível que deseja de sua equipe.

Expectativas elevadas para Güler

O treinador português demonstrou grande admiração por Arda Güler, elogiando sua capacidade de fazer a diferença dentro de campo, e disse: "A qualidade dele é impressionante: a visão apurada, a definição, a estabilidade que dá ao desempenho da equipe e sua criatividade. Ele tem um potencial enorme, e suas estatísticas já são impressionantes".

E Mourinho acrescentou, em tom marcante: "Talvez eu não queira exagerar e dizer que ele é o melhor, o melhor, o melhor, três vezes, mas sim, ele é o melhor, o melhor".

Por outro lado, Mourinho cobrou de Vinícius mais definição diante do gol, considerando que a melhor versão do jogador brasileiro aparece quando ele é capaz de transformar as chances em gols, apesar de destacar a importância do trabalho coletivo e da evolução diária.

E disse: "Sua melhor forma é marcar gols. É evidente que dar assistências é importante, o trabalho coletivo é muito importante, o trabalho diário é importante e ele o desempenha com perfeição, mas existe um outro Vinícius".

Mourinho explica seu projeto

Mourinho respondeu à sua declaração anterior sobre a necessidade de três meses para ver o Real Madrid da forma que deseja, esclarecendo que não quer dizer que possui uma solução mágica, e sim que quer chegar a uma equipe mais evoluída com a continuidade do trabalho.

E disse: "O que quero dizer é que quero ser melhor do que sou hoje daqui a três meses, mas não tenho uma receita mágica que nos torne muito fortes em três meses".

Ele enfatizou que a evolução vem de forma gradual, por meio das partidas e das sessões de treino, reafirmando que o aumento do entrosamento e a continuidade do trabalho com a comissão técnica ajudam a equipe a melhorar.

A pressão alta

O treinador português falou sobre o estilo defensivo que busca implementar, reafirmando que a pressão alta não pode se manter durante toda a partida, e que sua equipe deve ser capaz de mudar seu estilo de acordo com o andamento do jogo.

E esclareceu: "Não acho que seja possível manter a pressão alta durante os noventa minutos; esse não é o nosso estilo", enfatizando, ao mesmo tempo, que não quer que o Real Madrid se transforme em uma equipe que apenas recua e se defende.

E acrescentou: "Não gosto do estilo de bloco defensivo, mas também não quero sofrer muito porque o adversário marca dois ou três gols que obrigam o goleiro a fazer defesas espetaculares".

Tchouaméni retorna

Mourinho afirmou que Tchouaméni terá um papel maior no próximo período, depois de ter participado por períodos limitados nas partidas anteriores, após seu retorno.

E disse: "Ele está melhorando constantemente e se sente mais forte e mais confiante. Vai jogar amanhã. Não consigo determinar agora quantos minutos ele vai jogar".

Ele também esclareceu que a comissão técnica lida com cautela com as cargas físicas dos jogadores, apontando a existência de um plano completo de prevenção de lesões que inclui o trabalho na academia, o treino individual e o acompanhamento médico.

Polêmica da Bola de Ouro

Quando questionado sobre as declarações de Lamine Yamal a respeito do prêmio da Bola de Ouro e de seu merecimento, Mourinho se recusou a entrar em polêmica com o jogador do Barcelona, dizendo de forma sucinta: "Eu não comento as declarações dos jogadores. Respeito todas as opiniões, mas não as comento".

Ele também falou sobre a possibilidade de reunir Valverde e Tchouaméni no meio-campo, reafirmando que a questão não tem a ver com os jogadores serem defensivos ou ofensivos, e sim com alcançar o equilíbrio necessário dentro de campo, com os papéis de cada jogador variando de acordo com suas características.

Disputa de pênaltis

E, ao final da coletiva, quando parecia que a conversa havia chegado ao fim, Mourinho soltou um comentário chamativo, no qual disse: "Nenhuma pergunta sobre a disputa de pênaltis? Isso é estranho, não é?", deixando um sinal enigmático a respeito da questão da arbitragem antes do confronto contra o Elche.