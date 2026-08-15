O Real Madrid segue em busca da solução ideal para reforçar seu meio-campo após o insucesso na negociação pelo espanhol Rodri, que está perto de se transferir para o rival Barcelona, um golpe que obrigou o clube merengue a repensar seus planos durante a janela de transferências.

José Mourinho colocava o astro do Manchester City entre seus principais alvos, considerando-o a peça capaz de dar ao meio-campo do Real Madrid o equilíbrio que faltou à equipe desde a saída do alemão Toni Kroos, mas a preferência de Rodri por se transferir para o Barcelona levou o treinador português a pensar em outras opções dentro de seu próprio elenco.

E apesar de o Real Madrid contar com um grupo de qualidade de meio-campistas, a exemplo de Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham e Bernardo Silva, Mourinho ainda busca a combinação ideal, especialmente porque adotou durante o período de preparação o esquema 4-2-3-1.

Mourinho pensa em mudar a posição de Alexander-Arnold

De acordo com o que noticiou a rádio espanhola Cadena SER e reproduziu o jornal "Sport", Mourinho estuda uma opção surpreendente que consiste em utilizar o inglês Trent Alexander-Arnold na posição de meio-campista, em vez de limitá-lo à sua função habitual pelo lado direito.

Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid vindo do Liverpool no verão de 2025 em uma transferência a custo zero, e o objetivo principal de sua contratação era ocupar a posição de lateral-direito. No entanto, suas qualidades técnicas e sua habilidade no passe e na construção de jogadas o tornaram, há algum tempo, candidato a atuar em uma posição mais adiantada e por dentro do campo.

E parece que Mourinho já começou de fato a testar essa opção durante o período de preparação, lançando o jogador em funções mais centrais com o objetivo de aproveitar sua capacidade de construir os ataques e contribuir na criação de jogadas a partir da profundidade.

Dumfries abre a porta para a experiência

E a importância dessa opção dentro do Real Madrid pode aumentar após o fracasso na contratação de Rodri, além da chegada do holandês Denzel Dumfries para ocupar a posição de ponta ou lateral pelo lado direito, o que dá a Mourinho mais margem para reposicionar Alexander-Arnold para longe de sua posição de origem.

Esperava-se que o Real Madrid voltasse ao mercado de transferências em busca de um substituto para Rodri, mas Mourinho pode surpreender a todos apostando em uma solução interna em vez de fechar uma nova contratação.

Dessa forma, Alexander-Arnold pode passar de lateral-direito a uma nova carta no meio-campo do Real Madrid, em uma experiência que revela o quanto Mourinho é capaz de encontrar soluções táticas dentro de seu elenco em vez de aguardar mais reforços.