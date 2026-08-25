José Mourinho, técnico do Real Madrid, definiu sua posição sobre o futuro do brasileiro Endrick, ao afirmar que aposta no jovem atacante e rejeita a ideia de sua saída do clube, seja por venda ou empréstimo, apesar das consultas que o clube recebeu a respeito do jogador.

Mourinho explicou que a ausência de Endrick do time no período atual se deve a uma leve inflamação nos tendões, ressaltando que a decisão é uma medida de precaução para evitar o agravamento da lesão, e não por causa de um problema grave.

Disse o treinador do Real Madrid: "É um caso de leve inflamação nos tendões, apenas medidas preventivas para evitar um problema maior. Eu o admiro muito, e recebi muitas consultas sobre ele, mas não quero vendê-lo nem emprestá-lo. Ele é muito talentoso".

A posição de Mourinho vem para pôr fim às especulações que cercaram o futuro de Endrick, especialmente com a limitação de suas participações no início da temporada, já que o treinador português entende que o atacante brasileiro representa uma parte importante de suas opções ofensivas na próxima etapa.

Mourinho também falou sobre a possibilidade de reunir Endrick, Carlos Espai e Mbappé na linha ofensiva, ressaltando que a natureza do adversário e da partida é que determinará suas escolhas, ao indicar que as diferentes características dos jogadores lhe dão mais de uma solução tática.

O Real Madrid se prepara para enfrentar a Real Sociedad amanhã pelo Campeonato Espanhol, diante de um calendário congestionado que obriga o time a disputar um grande número de partidas em um curto espaço de tempo.

Mourinho entende que a pressão dos jogos não é algo injusto, especialmente porque o adiamento do início da temporada por uma semana adicional para as equipes que tiveram um grande número de seus jogadores na Copa do Mundo foi uma decisão positiva, ao explicar que as equipes profissionais são exigidas a lidar com um calendário que inclui três partidas por semana.

O treinador português reforçou que a prontidão dos jogadores é o fator decisivo em suas decisões, de modo que, se os dados ou a condição física de um jogador comprovarem sua incapacidade de participar, outro jogador terá a oportunidade.

Mourinho também abordou o papel de Fede Valverde, ressaltando que o jogador pode atuar em mais de uma posição, mas que considera o meio-campo sua posição natural, enquanto pode ser aproveitado em outras posições de acordo com as necessidades de cada partida.