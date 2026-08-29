José Mourinho, técnico do Real Madrid, deu sua opinião sobre os candidatos ao prêmio da Bola de Ouro e também revelou as últimas novidades sobre a situação de Endrick e Aurélien Tchouaméni antes do confronto com o Málaga, neste domingo, no estádio Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida, Mourinho comentou sobre a Bola de Ouro: "É um prêmio maravilhoso no plano individual. Esse prêmio entra na história pessoal de determinado jogador. Há cerca de 12 jogadores de nível muito alto, e temos 3 ou 4 deles (no Real Madrid)".

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E acrescentou: "Para mim, a Bola de Ouro deve ir para aqueles jogadores de quem sentimos falta para sempre quando se aposentam. Sinto falta de Maradona, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane e Matthäus. Você não pode dar a Bola de Ouro a jogadores só porque venceram a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Se você quer premiar quem venceu a Liga dos Campeões, então dê a Bola de Ouro a Luis Enrique".

E prosseguiu: "No caso da Espanha, De la Fuente certamente merece. Essa é a maior das homenagens. O melhor do mundo é outra coisa, não precisa ser do Paris Saint-Germain ou da Espanha. Há dois, três ou quatro, e sabemos quem são. Sabemos onde estão, estão aqui. Sabemos quem fez história de forma individual neste verão".

Mourinho completou: "A Bola de Ouro tem um caráter político, e se a política se envolve, eu não gosto disso".

Endrick e Tchouaméni

Sobre a situação de seus jogadores lesionados, Endrick e Tchouaméni, disse: "Endrick é o mais próximo de voltar. Não quero arriscá-lo contra o Real Betis. Sinceramente, ele pode estar pronto para a partida contra o Betis (pela quarta rodada da liga) ou para o primeiro jogo na Liga dos Campeões".

E acrescentou: "Já os outros casos são mais complexos. Em relação a Tchouaméni, precisamos controlar nossas emoções. Não quero que suas entradas e saídas sejam frequentes. Não quero que comecemos a temporada em agosto com uma situação dessas. Espero que Tchouaméni esteja pronto, e prefiro esperar um pouco".

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