Mourinho se recusa a mudar seu plano com Diomande

O Real Madrid concluiu a contratação de seis novos jogadores para o time principal neste verão, e Yan Diomande foi o destaque das negociações do clube, por ser a contratação mais cara da história do Merengue.

Ainda assim, a equipe do técnico José Mourinho sofreu sua primeira derrota na temporada nesta sexta-feira, ao perder para o Real Betis por 1 a 0, com um gol tardio marcado por Cucho Baruut.

Segundo o site Tribuna, esse resultado aumentou a pressão e o escrutínio em torno de Diomande, mas o plano traçado para o ponta marfinense não mudou.

O jornalista confiável Álvaro Esteban explicou que Mourinho pretende integrar o jogador de 19 anos de forma gradual, em vez de expô-lo diretamente à pressão decorrente do enorme valor de sua transferência.

Diomande atuou por 57 minutos nas três primeiras partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, o que confirma a abordagem cautelosa que Mourinho adota com ele.

O jogador marfinense se juntou ao Real Madrid, vindo do Leipzig, por 125 milhões de euros, com a possibilidade de o valor da negociação subir para 140 milhões, por meio dos acréscimos e bônus ligados ao acordo.

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