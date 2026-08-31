O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, comentou o anúncio de Lionel Messi, estrela do Inter Miami e ídolo do Barcelona, após declarar sua aposentadoria da seleção.

Messi escreveu, em comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de todo esse tempo desde a partida final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar da seleção".



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E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e ainda me machuca profundamente, mas sei que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo o que tinha, não apenas durante os últimos anos, nos quais conquistamos tudo, mas também antes disso, e sempre lutei e me esforcei ao máximo por esta camisa, para deixá-los felizes e para fazê-los sentir orgulho de serem argentinos por meio do futebol".

Mourinho escreveu, comentando a publicação de Messi: "Parabéns por uma carreira internacional maravilhosa e inesquecível. A próxima Copa América e a próxima Copa do Mundo não serão, sem você, como eram antes".



