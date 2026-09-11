José Mourinho, técnico do Real Madrid, seguiu defendendo seu astro brasileiro Vinícius Júnior, rejeitando as vaias de que o jogador foi alvo durante a vitória sobre a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa na última terça-feira.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Rayo Vallecano na noite de amanhã, sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, sabendo que o time merengue busca corrigir o rumo após sofrer sua primeira derrota na temporada diante do Real Betis na última sexta-feira.

"As pedras e a árvore frutífera"

Mourinho falou sobre a polêmica em torno de Vinícius, o apoio da torcida que ele recebe às vezes e as críticas que sofre em outras ocasiões, recorrendo a um ditado português para defendê-lo.

Segundo o jornal "AS", ele afirmou: "Em Portugal há um ditado, não sei se existe na Espanha com a mesma formulação, 'só se atiram pedras nas árvores que dão frutos'. O que o Vini fez aqui nos últimos anos? Quantas Ligas dos Campeões da Europa ele venceu? Quantos gols marcou? Ele é uma árvore que dá muitos frutos. E as pessoas atiram pedras porque querem os frutos".

E acrescentou: "A melhor versão de Vinícius vai chegar. A versão do ano passado, quando o Bernabéu estava com medo diante do Benfica e ele acabou decidindo o confronto. Aquela versão de Vinícius vai chegar".

Mourinho prosseguiu: "Na era dos dados e das estatísticas, ele está muito perto da sua velocidade máxima. Bateu seus recordes de corrida em alta intensidade, seu recorde de recuperação de bolas e de recuperação de bolas no último terço... vai chegar".

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"Meu recorde está registrado no Guinness"

Ao mesmo tempo, Mourinho recusou-se a avaliar a reação da torcida do Real Madrid em relação a Vinícius, mas reconheceu que ouvir as vaias contra o jogador brasileiro o deixa triste.

Ele disse: "Nem quero dar minha opinião, não se trata de criticar ou opinar. Não sou ninguém para dar minha opinião. Fico triste, porque sou muito exigente com os jogadores do meu time".

O treinador português continuou: "Li algumas declarações de (Dean) Huijsen, nas quais ele disse que sou uma pessoa chata e que estou sempre em cima dos jogadores. E é verdade, eu peço muito. Ser muito exigente significa dar tudo o que se tem".

Mourinho completou: "Eu respeito o jogador que dá tudo. Vinícius queria jogar, queria ajudar, jogou como time e jogou com respeito à sua camisa. Esse tipo de jogador me faz estar sempre ao seu lado. Isso não significa que ele vá jogar sempre, mas significa que sempre me encontrará ao seu lado. Isso me entristece, mas não quero avaliar ou criticar".

Mourinho apontou: "Pela minha experiência, não só no Real Madrid, quando há uma união entre o time e o estádio, você é... não quero dizer invencível, mas fica muito perto disso".

O técnico do Real Madrid tentou lembrar à torcida de seu time o recorde que possui de invencibilidade em casa, para reforçar a importância do apoio que recebeu das torcidas de seus times ao longo de sua carreira.

Ele disse: "Ainda tenho um recorde no Guinness Book pelo número de partidas que disputei em casa sem derrota nas melhores ligas, 6 ou 7 anos sem perder... não sei. Mas quando você trabalha como time com o estádio, torna-se invencível, e mesmo assim todo estádio, em determinado momento, tem o direito de reagir".

Segundo o Guinness Book dos recordes, Mourinho detém um recorde de número de partidas disputadas em casa sem derrota nas grandes ligas europeias, por 9 anos, no período de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2011, e comandou durante esse período 4 times: Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid (em sua primeira passagem).

Situação do time

Sobre a situação de seus jogadores antes do confronto com o Rayo Vallecano, Mourinho disse: "Felizes, unidos e trabalhando bem. É evidente que trabalhar bem significa recuperar bem. Fizemos hoje um trabalho tático e não houve grande intensidade. Mas com respeito ao adversário. Ele conquistou a vitória e mostrou sua qualidade. Precisamos estar totalmente concentrados amanhã".

E acrescentou: "Aproveito a pergunta para agradecer ao técnico Íñigo Pérez pelas suas palavras, foram 'muito gentis', e eu não merecia tudo isso. Vou abraçá-lo amanhã".

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