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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho responde à espinhosa pergunta sobre Diomande

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Y. Diomande
Espanha

A situação de Diomandé está ligada à variedade de opções ofensivas disponíveis a ele.

O treinador português José Mourinho garantiu que não falta nada a Yan Diomande para se tornar um titular regular no Real Madrid, apesar da forte concorrência pelas posições de ataque.

O site Tribuna relatou que Mourinho foi questionado, antes do confronto entre Real Madrid e Elche pela LaLiga, sobre o que Diomande precisa para se firmar como titular, depois de ter atuado pela primeira vez na escalação inicial da equipe diante do Rayo Vallecano.

A resposta do treinador português foi contundente: "Não lhe falta nada".

Mourinho foi ainda mais longe, indicando que o atacante marfinense não teria qualquer problema em jogar de forma regular caso atuasse em outra equipe.

Mourinho disse: "Se estivesse em qualquer outra equipe do mundo, jogaria 90 minutos em cada partida".

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O treinador do Real Madrid explicou que a situação de Diomande está muito ligada à variedade de opções ofensivas disponíveis, e não a qualquer deficiência por parte do jogador.

E acrescentou: "Temos muitas opções: Diomande, Vinícius Júnior, Arda Güler, Brahim Díaz e, em breve, Rodrygo Goes. Por isso, quando falamos de um titular indispensável, a coisa fica difícil".

O Real Madrid ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 12 pontos, a 3 pontos de distância de seu rival Barcelona, líder da competição, após 5 rodadas.

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