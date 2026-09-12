Mourinho prepara surpresa desagradável para Brahim Díaz

O Real Madrid se prepara para disputar mais um confronto pelo Campeonato Espanhol, quando recebe o Rayo Vallecano, com um claro desejo de conquistar a vitória e não permitir mais perda de pontos, especialmente diante da busca do time por continuar a perseguição ao Barcelona, líder da competição.

O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, com três pontos de diferença para o líder, o que torna a próxima etapa extremamente importante para o time merengue, que disputa três partidas em apenas 9 dias, começando pelo confronto contra o Rayo Vallecano, depois como visitante do Elche na terça-feira, antes de encerrar essa sequência com um duelo forte contra o Atlético de Madrid no dérbi da capital.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, recebe um reforço importante antes do confronto contra o Rayo Vallecano, com a recuperação de alguns jogadores que ficaram de fora da última partida contra a Inter de Milão.

Aurélien Tchouaméni surge à frente dos retornos, depois de voltar a ficar à disposição de Mourinho, sabendo-se que ele já havia participado da partida contra a Inter de Milão. O time também recupera os serviços de Marco Asensio, que voltou aos treinos após se recuperar de uma lesão que o afastou em um momento inoportuno.

A lista do time também registra o retorno de Thiago às contas após sua recuperação da lesão, o que concede a Mourinho opções adicionais no meio-campo durante um período repleto de jogos.

A lista do Real Madrid havia sofrido um duro golpe no confronto contra a Inter de Milão, com as ausências de Arda Güler, Eduardo Camavinga e Bernardo Silva por suspensão, após receberem cartões vermelhos durante as competições da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.

Dúvida no meio-campo

Parece que a questão mais relevante diante de Mourinho diz respeito ao jogador que ficará com a vaga no meio-campo ao lado de Bernardo Silva, havendo uma escolha entre Eduardo Camavinga e Federico Valverde.

Valverde teve a oportunidade de participar de forma quase completa desde o início da temporada, tendo disputado todas as quatro partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, além de um jogo na Liga dos Campeões da Europa.

O jogador uruguaio ficou de fora apenas por pouco mais de 20 minutos nesta temporada, depois de sair no minuto 77 durante o confronto com o Málaga, e depois ficar ausente nos últimos oito minutos da partida contra o Real Betis na semana passada.

Por outro lado, parece que Mourinho tem consciência da importância de gerir os minutos de seus jogadores nesta fase inicial da temporada, especialmente com a pressão dos jogos consecutivos em um curto espaço de tempo.

A presença de Bernardo Silva na formação titular é algo esperado, depois de ele ter começado as duas primeiras partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, antes de entrar como substituto contra o Málaga e o Real Betis.

O jogador português disputou 205 minutos de um total de 360 minutos possíveis no campeonato, com um percentual de participação que chegou a cerca de 57%, o que pode levar Mourinho a lidar com ele com cautela durante esse período.

Parece que o treinador português prefere não sobrecarregar seu compatriota com mais pressão física nesta fase inicial da temporada, com o objetivo de preservar sua total prontidão e lhe dar a capacidade de apresentar seus melhores níveis quando as competições entrarem em suas fases decisivas.

Retorno aguardado de Arda Güler

Também se espera que Arda Güler retorne à formação titular contra o Rayo Vallecano, depois de ter ficado de fora da partida de estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

O jogador turco vive um início forte de temporada, mas está ciente, ao mesmo tempo, de que a concorrência pelas posições de ataque e de criação de jogadas dentro do Real Madrid não concede a nenhum jogador um grande espaço para descanso.

Güler sabe bem que nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham parecem quase garantidos nas contas de Mourinho, e é esperado que o trio comece a partida, o que torna a missão do jogador turco ainda mais difícil para firmar seus pés na formação titular.

Por isso, Güler terá de aproveitar toda oportunidade que receber, e apresentar níveis fortes que confirmem seu direito de continuar entre as opções titulares de Mourinho, especialmente diante da grande concorrência que o time enfrenta em todas as posições da linha de frente.

No que diz respeito à linha defensiva, espera-se que Mourinho não faça grandes mudanças, sendo provável que ele conte com os mesmos elementos que participaram contra a Inter de Milão.

Thibaut Courtois defenderá o gol do Real Madrid, enquanto a linha de defesa será composta por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Marc Cucurella.

Parece que Cucurella começou a ganhar mais estabilidade nas contas de Mourinho, depois de sua presença na formação ter se tornado mais consistente, enquanto os demais elementos da linha defensiva continuam a receber a confiança do treinador nesta fase da temporada.

Díaz no banco de reservas

Segundo o jornal espanhol "As", é esperado que o marroquino Brahim Díaz esteja no banco de reservas contra o Rayo Vallecano, ao lado de Yan Diomande, diante das opções disponíveis para Mourinho antes do confronto.

Sendo assim, a formação titular do Real Madrid parece candidata a se manter estável em grande medida, com a permanência da escolha mais relevante no meio-campo, mais precisamente entre Valverde e Camavinga, à espera da decisão final do treinador português.

A escalação provável do Real Madrid contra o Rayo Vallecano

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Meio-campo: Bernardo Silva, Federico Valverde ou Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.