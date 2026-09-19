Mourinho: Preocupado com o Barcelona? O Real Madrid não se compara a ninguém

José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a se preocupar com a sequência de vitórias de seu rival, o Barcelona, no início da atual temporada, ressaltando que o Campeonato Espanhol é como uma "longa maratona", segundo suas palavras.

O Barcelona registrou uma superioridade avassaladora sobre seus adversários na La Liga. Após seis rodadas disputadas, a equipe conquistou aproveitamento perfeito na liderança da tabela de classificação, marcando 28 gols, com uma diferença de pelo menos 11 gols em relação a qualquer outro time.

Por outro lado, o Real Madrid não apresenta um desempenho convincente para sua torcida, apesar de ter somado 15 pontos, com os quais ocupa a segunda colocação, ao mesmo tempo em que se prepara para um dos testes mais importantes da temporada, ao enfrentar o vizinho Atlético de Madrid amanhã, domingo, no clássico da sétima rodada.

Durante uma coletiva de imprensa realizada hoje, sábado, antes do dérbi, Mourinho foi questionado sobre se o nível do Barcelona representava uma fonte de preocupação para ele, e afirmou que não vê necessidade de entrar em comparações com o adversário.

O treinador português disse, conforme noticiado pelo jornal "As": "Histórica e culturalmente, o Real Madrid não pode se comparar a ninguém, e é por isso que não vou me comparar a nenhum time. Eu falo sobre nós mesmos, e faço isso sem problema, assim como falo sobre nossos problemas e sobre o que precisa ser melhorado".

E acrescentou: "Apesar de estar cada vez mais difícil ouvir algo positivo sobre o Real Madrid, seguimos com nosso trabalho com humildade, e sem qualquer problema em estarmos cientes de nossos problemas, mas também estamos cientes das coisas muito boas que temos no elenco".

Mourinho cita os confrontos contra Elche e Betis

O treinador português falou sobre a personalidade do Real Madrid e sua capacidade de lidar com os momentos difíceis, citando o que aconteceu durante algumas partidas da equipe nesta temporada.

Ele disse: "Nas três partidas em que chegamos aos minutos finais precisando marcar para vencer ou empatar, terminamos com força física e mental, e com espírito de luta e determinação".

E explicou: "Pode-se dizer claramente que isso não é normal. Não é normal você abrir 2 a 0 sobre o Elche e depois sofrer o empate aos 80 minutos, mas também não é normal você empatar aos 80 minutos e, então, a equipe mudar em poucos minutos, criar uma chance, depois outra e mais outra, marcar e vencer".

E prosseguiu: "Também não é normal você estar em desvantagem diante do Betis, e ter esse coração, e depois marcarmos o gol impressionante do Asensio e perdermos o pênalti, e mesmo assim ainda termos força para fazer mais".

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"A força do grupo me dá confiança"

Mourinho afirmou que o que ele vê no Real Madrid não diz respeito apenas à qualidade técnica dos jogadores, mas também à força que aparece quando a equipe atua como um grupo.

Ele disse: "Este time, além da qualidade que possui, tem uma força de grande significado. É a força do grupo, e isso me dá confiança".

O técnico do Real Madrid encerrou sua fala sobre o assunto reafirmando que a avaliação da competição não pode ser feita por meio de uma corrida curta, ao dizer: "Isto é uma maratona, e não uma via expressa", numa referência à sua crença na capacidade da equipe merengue de virar o jogo até o fim da temporada.

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