Mourinho pede quatro portugueses... e Mendez entra no projeto do Real Madrid

Por meio de sua agência “Gestifute”, Jorge Mendes tornou-se uma das figuras mais influentes do futebol espanhol. Sua ampla rede de contatos e suas relações de longa data com os grandes clubes permitem-lhe intervir de forma decisiva nas operações de compra, renovação e venda que afetam o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal “Sport Català”, a chegada de José Mourinho fortaleceu a relação entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Jorge Mendes, que havia se deteriorado após a saída de Cristiano Ronaldo do clube.

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Uma recente reunião estratégica reuniu Mourinho, Mendes, José Ángel Sánchez e Jonny Calafat para planejar a temporada 2026-27.

Nessa reunião, o agente português tornou-se uma figura fundamental na formação do novo projeto esportivo do Real, de acordo com o jornal catalão. Diz-se que Mourinho solicitou a contratação de vários jogadores portugueses, como Bernardo Silva, Rúben Dias, Matheus Nunes e Matheus Fernandes.

Mendes também mantém uma atividade importante com o Barcelona, onde atualmente participa das negociações para a saída de Ansu Fati para o Mônaco, e sua influência pode ser decisiva em uma possível venda de Marc Casado. O agente português também representa os interesses de vários jogadores do Barça, com destaque para Lamine Yamal.

Historicamente, Mendes manteve uma boa relação com o Atlético de Madrid, mas a forma como a negociação de Bernardo Silva terminou pode ter causado algum atrito. Apesar disso, Mendes continua sendo um intermediário habitual do clube, segundo o “Sport”.

Vale lembrar que Bernardo mudou seu destino para o Real Madrid, onde está prestes a assinar oficialmente neste verão, apesar de ter estado prestes a se juntar ao Atlético anteriormente.