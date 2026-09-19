Mourinho observa de longe: Flick e Barcelona perseguem um número de ouro

O Barcelona manteve o seu início excepcional no Campeonato Espanhol, depois de vencer as suas seis primeiras partidas e marcar 28 gols, chegando a uma média de 4,6 gols por jogo, num começo que coloca sob ameaça o recorde estabelecido pelo Real Madrid comandado por José Mourinho na temporada 2011-2012.
O Real Madrid havia marcado 121 gols em 38 partidas naquela temporada, com uma média de 3,18 gols por jogo, alcançando um recorde na história do Campeonato Espanhol, além de somar 100 pontos, com Cristiano Ronaldo brilhando à época com 46 gols, contra 22 de Gonzalo Higuaín e 21 de Karim Benzema.
Já o Barcelona marcou os seus 28 gols nas vitórias sobre o Elche por 5 a 0, o Athletic Bilbao por 2 a 0, o Rayo Vallecano por 5 a 2, o Valencia por 5 a 0, o Levante por 4 a 2 e o Racing por 7 a 2, conquistando aproveitamento total no início da sua jornada.
No plano individual, Raphinha lidera a lista de artilheiros do Barcelona na competição, com 9 gols, depois de marcar três vezes diante do Racing, enquanto Lamine Yamal aparece atrás dele com 7 gols, tendo balançado as redes em 4 partidas consecutivas.
O Barcelona se prepara para enfrentar o Sevilla no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán antes da pausa para a data Fifa, num teste em que o time revive as lembranças da temporada passada, quando perdeu para o adversário pelo placar de 4 a 1.
Com essa média de gols, a equipe de Hansi Flick segue na perseguição ao recorde do Real Madrid na temporada de Mourinho, ao mesmo tempo em que o Barcelona continua colhendo vitórias e apresentando médias de gols excepcionais no arranque da temporada.