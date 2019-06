Mourinho não quer o Newcastle: “ficar em 9º não é pra mim”

O treinador português segue sem equipe desde a sua demissão do Manchester United

José Mourinho foi rápido ao negar qualquer possibilidade de treinar o , clube inglês que recentemente anunciou a saída do espanhol Rafa Benítez do cargo.

“A única coisa que sei é aquilo que não quero. Isso é claro. Se alguém me oferecesse um contrato fantástico, incrível, de dez anos, mas me dissesse que o objetivo era ficar na primeira metade da tabela, ou que acabar em 7º, 8º ou 9º seria perfeito, mas isso não é para mim! É uma coisa minha: tenho que jogar para vencer”, disse para o ‘The Coaches Voice’.

Apesar de ser um dos clubes com torcida mais fanática na , o Newcastle está longe de repetir as campanhas feitas na década de 1990, quando entrava na Premier League disputando as primeiras posições.

Os alvinegros vêm de rebaixamentos recentes e uma crise institucional, com os torcedores pressionando a saída do dono do clube, Mike Ashley, que já colocou o Newcastle à venda. A saída de Benítez, aliás, teria sido motivada pela falta de investimentos em jogadores.

Na última temporada, o Newcastle terminou em 13º, resultado considerado até mesmo bom dentro do que se esperava levando em consideração o elenco.

Livre no mercado

José Mourinho, por outro lado, segue livre no mercado de transferências desde que foi demitido do no final de 2018. O português, que teve sucesso pelo , e de Milão principalmente, já foi especulado até mesmo no antes de os cariocas fecharem com Jorge Jesus.