José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre diversos assuntos após a vitória sobre o Rayo Vallecano, no último sábado, pelo placar de 4 a 1, na quinta rodada de LaLiga.

Mourinho disse, na coletiva de imprensa da partida: "Arda Güler joga muito quando está em campo. E direi com 100% de certeza que, se Diomande não tivesse começado como titular hoje, a primeira pergunta seria: por que Diomande não joga? No banco de reservas só se vê qualidade. As substituições vão acontecer de uma partida para outra. Arda tem um impacto extremamente positivo no desempenho da equipe. Quando entrou, fez a diferença na estabilidade do jogo".

Sobre a situação de Yan Diomande, o treinador português comentou: "Já estou um pouco velho para sentir pressão por causa da situação de um jogador. Você tem diferentes elencos de jogadores e, às vezes, precisa rezar para que nenhum jogador se lesione, e em outros momentos tem muitas soluções. Ele vai melhorando aos poucos. Tem pouco tempo no alto nível e muito a aprender do ponto de vista tático. Mas possui um potencial impressionante".

E acrescentou: "Diomande nos dá muitas opções nos duelos individuais, no passe e na finalização, além de poder jogar na posição do Vini e no lado direito, assim como Arda pode jogar ali ou na posição de Bellingham. Neste momento, quero ajudá-lo a evoluir".

E prosseguiu: "Vinícius está em melhor forma do que nunca do ponto de vista físico, mas falta apenas um milímetro para chegar à sua velocidade máxima. Sua capacidade de repetir esforços é enorme. É um processo que ele vai assimilando aos poucos. Mentalmente, é muito forte e conhece o Real Madrid mais do que qualquer outra pessoa. Joga com uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de jogar pelo Real Madrid e pela seleção brasileira. Ele está tranquilo. Os gols virão".

Sobre o motivo da última mudança, com a entrada de Cucurella no lugar de Vinícius, Mourinho disse: "É simples. Quero vencer, e quero vencer com o maior número possível de gols. Quando você está à frente por 3 a 1, faltam 5 minutos para o fim, e tem um lateral muito forte no Rayo, capaz de criar perigo... senti que o melhor era fechar a porta. Para mim, o tempo de fazer os dribles e marcar gols já havia acabado. E depois marcamos o quarto gol, o que foi ainda melhor".



Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"