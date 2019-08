Mourinho fugiu de festa da Inter em 2010 para não desistir de ir para o Real: "eu perderia o controle"

Treinador português admitiu que fugiu da festa da Inter de Milão em 2010 por conta do acerto com o Real Madrid. Ele quis evitar emoções

Em entrevista ao "The Making Of", série exclusiva do DAZN, José Mourinho revelou por que não retornou a Milão para celebrar o título da Inter da UEFA em 2010. A mudança para o era o motivo da escolha.

O técnico português concluiu a bem-sucedida passagem pelo San Siro com três títulos relevantes, algo histórico no futebol italiano. Ele foi campeão do Campeonato Italiano, da Copa e da Champions League.

Dois gols de Diego Milito foram a diferença no Santiago Bernabéu, com Mourinho novamente campeão, e deixando o clube para defender o Real Madrid logo após o título.

O ex-treinador do revelou que não voltou para as celebrações na Itália porque já havia decidido se mudar para os gigantes de .

"A razão pela qual não voltei a Milão quando o jogo acabou é que eu acho que se retornasse a Milão, não teria ido para o Real Madrid", disse Mourinho ao DAZN.



(Foto: Getty Images)

"A decisão foi tomada. O contrato não estava assinado, mas a decisão foi tomada. Tinha decidido ir para o Real Madrid. Não tinha ido em duas chances anteriores. Esta foi a minha terceira oportunidade. Dizer 'não' para o Real Madrid uma vez é difícil, duas vezes é muito difícil, três vezes é impossível. Foi por isso que não voltei a Milão", acrescentou.

Mourinho relembra que foi difícil segurar a emoção depois de faturar o torneio continental pela segunda vez e que ficou fora do vestiário durante as celebrações de seus comandados.

"Lembro perfeitamente que não fui nem sequer ao vestiário porque tive aquele sentimento, aquela sensação de que perderia o controle emocional. Então, eu fugi daquelas emoções", comentou.



(Foto: Getty Images)

"No gramado, houve algumas palavras, muita animação. Porém, eu queria fugir destas emoções. Eu me conheço muito bem e sei muito bem porque eu fiz isso", completou.

Mourinho admite que possuía sentimentos pelos jogadores da de Milão. Por isso, os considera verdadeiros amigos.

"Eu tentei não dizer adeus para ninguém de uma maneira mais afetiva. É exatamente isso, eu sinto falta deles. A gora não era para voltar atrás. Não podemos voltar atrás no tempo e reviver tudo de novo, mas os amigos são para sempre. Eles são meus amigos e eu sou amigo deles. E é como eu os vejo", concluiu o lusitano.