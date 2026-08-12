Mourinho: foi isto que mais me agradou na vitória sobre o La Coruña

José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou estar satisfeito com o desempenho de sua equipe após a vitória sobre o Deportivo La Coruña em um amistoso, ressaltando que o confronto foi um bom teste para seus jogadores, especialmente com as mudanças realizadas nos elementos e na formação.

O Real Madrid conquistou uma vitória moral por 1 a 0, com gol de Brahim Díaz, na partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pelo Troféu Teresa Herrera de amistosos, como preparação para o início da nova temporada.

Mourinho declarou em entrevista ao canal do Real Madrid: "Foi uma partida séria diante de uma equipe que retorna à liga. Esse torneio amistoso tem grande história e tradição, e o adversário deu tudo de si e nos obrigou a jogar com seriedade".

O treinador português acrescentou, conforme noticiado pelo jornal "As": "Tive que fazer algumas mudanças, porque não quero dar aos mesmos jogadores um número excessivo de minutos. Hoje Fede e Arda jogaram apenas 45 minutos".

Mourinho: a partida foi uma oportunidade para trabalhar e testar

Mourinho esclareceu que o objetivo não era apenas conquistar a vitória, mas aproveitar a partida para testar algumas ideias e elementos, afirmando: "Esta partida foi para vencer, mas foi mais para trabalhar e realizar testes".

E prosseguiu: "O que mais me agradou é que, em uma partida desse tipo, e com a mudança de jogadores e formação, a equipe jogou para conquistar um resultado. Disputaremos muitas partidas dessa maneira na liga, e conseguimos vencê-la sem desgastar os jogadores de forma exagerada".

O treinador português apontou a existência de alguns jogadores que não participaram da partida, dizendo: "Vocês conhecem os cinco que estão em Valdebebas, e na próxima semana começam as coisas sérias".

Aumento da dificuldade das partidas

Mourinho falou sobre a natureza do período atual de preparação, afirmando que o nível da competição subirá gradualmente, esclarecendo: "A dificuldade das partidas, da maneira como organizamos esse período, aumenta gradualmente".

E acrescentou: "Sabemos como são esses torneios. Para a equipe da casa, esse confronto tem um valor especial, mas, para nós, disputar uma partida competitiva dessa maneira representa um treinamento muito bom".

Mourinho encerrou sua fala ressaltando que o Real Madrid se beneficiou do confronto no âmbito de sua preparação, antes de passar para uma fase mais séria com o início das competições oficiais no período que se aproxima.