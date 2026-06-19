Mourinho fecha as portas para Xabi Alonso

Enquanto o Chelsea buscava novos reforços para a próxima temporada, Xabi Alonso recebeu um golpe inesperado de José Mourinho. O técnico português fechou as portas para uma das opções em discussão no clube inglês, confirmando que mantém suas escolhas dentro do time.

Álvaro Carreras continuará sua trajetória no Real Madrid na próxima temporada, depois que o jogador definiu sua situação de forma definitiva, pondo fim às especulações que ligavam seu futuro a uma saída do clube durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o técnico português José Mourinho conta com Carreras em seus planos para a nova temporada, onde ele formará uma dupla com Marc Cucurella na lateral esquerda durante a temporada 2026-2027, enquanto se aguarda a evolução do caso do francês Ferland Mendy, que continua se recuperando de uma lesão.

Por outro lado, Fran García, o quarto lateral-esquerdo do elenco, continua sendo um dos principais nomes cotados para deixar o clube neste verão. O jogador despertou o interesse de vários clubes nos últimos meses, entre eles o Bournemouth, que tentou contratá-lo durante a última janela de transferências de inverno a pedido do então técnico Andoni Iraola, que atualmente comanda o Liverpool. Relatos indicam que o Real Betis é o destino mais provável para o jogador no momento.

Apesar das especulações sobre sua saída, o compromisso de Fran García com a camisa do Real Madrid nunca foi questionado ao longo das três temporadas que passou no clube desde seu retorno do Rayo Vallecano.

Já Carreras, que chegou ao Real Madrid no verão de 2025, teve um início de carreira promissor, mas seu desempenho caiu na segunda metade da temporada — uma queda associada, em grande parte, à instabilidade que a equipe enfrentou de maneira geral. No entanto, ele contou com a confiança total do técnico Xabi Alonso, confiança essa que não tinha na época de Álvaro Arbeloa.

Atualmente, o jogador está se empenhando em recuperar a melhor forma física possível antes do início da nova temporada, buscando provar que merece uma nova chance na equipe principal sob o comando de Mourinho. Carreras alterna períodos de descanso com programas de treinamento intensivos, preparando-se para disputar com força a vaga de lateral-esquerdo titular.

Espera-se que a disputa por essa posição se acirre entre Carreras e Cocorela, especialmente porque cada um possui características técnicas diferentes, o que os torna complementares um ao outro dentro do esquema tático da equipe. Mourinho parece totalmente convencido de que a lateral esquerda está garantida com a presença dos jogadores espanhóis.

Apesar da confirmação da permanência de Carreras, seu nome havia sido recentemente associado ao interesse do Chelsea, que acompanhou de perto sua situação após a contratação surpresa de Marc Cucurella pelo Real Madrid.

O jornal “AS” havia revelado anteriormente que Carreras figura na lista de jogadores que o Chelsea está avaliando para reforçar a posição de lateral-esquerdo.

Além disso, as reportagens indicaram que Xabi Alonso, técnico do Chelsea, é um dos principais defensores da ideia de contratar o jogador, devido ao seu conhecimento prévio das qualidades dele durante o período em que trabalhou no Real Madrid.

O técnico espanhol acredita que Carreras não terá dificuldades para se adaptar ao futebol inglês, já que ele já defendeu a equipe sub-23 do Manchester United e disputou a temporada 2022-2023 por empréstimo ao Preston North End, na Primeira Divisão Inglesa.