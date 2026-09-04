O Real Madrid entra em um novo teste para manter seu início perfeito no Campeonato Espanhol, quando visita o Real Betis na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada, com o desejo da equipe do técnico José Mourinho de conquistar sua quarta vitória consecutiva e seguir pressionando o Barcelona.
A partida acontece poucos dias antes do início da trajetória da equipe na Liga dos Campeões da Europa.
Mourinho anunciou a escalação titular do Real Madrid, que contou com a entrada da força ofensiva de ataque comandada por Kylian Mbappé, ao lado de Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Arda Güler, enquanto Valverde e Camavinga comandam o meio-campo.
A ausência de Bernardo Silva na escalação titular representa uma surpresa, já que ele está suspenso para a partida de terça-feira na Liga dos Campeões.
Esse fato reforça a confiança de Mourinho em Camavinga, além do retorno do trio formado por Arda Güler, Dumfries e Konaté à escalação titular.
A escalação ficou da seguinte forma:
Real Madrid
Goleiro: Courtois.
Defesa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella
Meio-campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinícius.
Ataque: Kylian Mbappé.
Real Betis
Goleiro: Álvaro Valles.
Defesa: Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García
Meio-campo: Bernal, Rodri, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.
Ataque: Cucho Hernández.