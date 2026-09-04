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Mourinho exclui de forma surpreendente astro do Real Madrid do confronto contra o Betis

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Espanha

O confronto começa em seguida

O Real Madrid entra em um novo teste para manter seu início perfeito no Campeonato Espanhol, quando visita o Real Betis na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada, com o desejo da equipe do técnico José Mourinho de conquistar sua quarta vitória consecutiva e seguir pressionando o Barcelona.

A partida acontece poucos dias antes do início da trajetória da equipe na Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho anunciou a escalação titular do Real Madrid, que contou com a entrada da força ofensiva de ataque comandada por Kylian Mbappé, ao lado de Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Arda Güler, enquanto Valverde e Camavinga comandam o meio-campo.

A ausência de Bernardo Silva na escalação titular representa uma surpresa, já que ele está suspenso para a partida de terça-feira na Liga dos Campeões.

Esse fato reforça a confiança de Mourinho em Camavinga, além do retorno do trio formado por Arda Güler, Dumfries e Konaté à escalação titular.

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A escalação ficou da seguinte forma:

Real Madrid

Goleiro: Courtois.

Defesa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella

Meio-campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinícius.

Ataque: Kylian Mbappé.

Real Betis

Goleiro: Álvaro Valles.

Defesa: Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García

Meio-campo: Bernal, Rodri, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Ataque: Cucho Hernández.

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