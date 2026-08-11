Mourinho: eu não podia ensinar Cristiano a marcar gols

José Mourinho relembrou parte de sua primeira passagem pelo Real Madrid, revelando a maneira como lidou com um vestiário excepcional que reunia Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo e Xabi Alonso.

Um documentário sobre o técnico português trouxe de volta à tona os detalhes de sua primeira gestão no Real Madrid (no período entre 2010 e 2013), quando assumiu o comando de uma equipe que contava com um número enorme de estrelas.

Mas o técnico português sabia desde o início que esses jogadores não precisavam de alguém que os ensinasse a jogar futebol, e sim de um treinador capaz de organizar seus talentos e aproveitá-los dentro de um único sistema, algo que ele deixou claro durante sua fala no documentário.

Mourinho disse, conforme noticiado pelo jornal espanhol "Marca": "No Real Madrid, eu tinha muito pouco a ensinar a qualquer um deles. Eu não conseguia ensinar Ramos a cabecear a bola, e não conseguia ensinar Cristiano a marcar um gol".

E acrescentou: "Minha missão estava em outro lugar, nos detalhes, na tática, e o mais importante de tudo era fazer com que todos entendessem o futebol da mesma forma".

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Mourinho, o técnico dos detalhes

As ideias de Mourinho não paravam nos limites dos esquemas que traçava antes das partidas, pois ele fazia questão de que os treinos refletissem com precisão aquilo que ele pediria a seus jogadores dentro de campo.

Marcelo, que foi um dos principais elementos do Real Madrid durante aquela época, relembra os detalhes do trabalho sob o comando do técnico português, garantindo que as sessões de treino sempre tinham uma relação direta com o que aconteceria durante as partidas.

Marcelo disse: "Ele nos explicava tudo, todos os detalhes. E, no fim, quando chegávamos à partida depois dos treinos pelos quais tínhamos passado, tudo acontecia exatamente como ele havia dito".

O depoimento do ex-lateral brasileiro revela uma das principais características de Mourinho como treinador, que é a dependência dos detalhes minuciosos na preparação, além da tentativa de deixar seus jogadores previamente preparados para os diferentes cenários que poderiam enfrentar durante as partidas.

Khedira revela o rigor do técnico português

Por sua vez, Sami Khedira falou sobre o quanto Mourinho era rigoroso na aplicação de suas ideias, explicando que o jogador, sob o comando do técnico português, era obrigado a executar as instruções com o máximo grau de precisão.

Khedira disse: "Você é como a mente dele em campo, e tem que segui-lo 100%. Se você não fizer isso... ele te mata".

Esse depoimento resume parte da personalidade de Mourinho como treinador, já que ele não se contentava em ter um grupo de estrelas capazes de decidir as partidas individualmente, mas queria delas o comprometimento rigoroso com o sistema que ele estabelecia, de modo que a qualidade individual se transformasse em força coletiva.

"Se pensassem como eu, a vida seria mais fácil"

O próprio Mourinho resumiu sua filosofia de lidar com as estrelas em uma frase que revela muito sobre seu método de trabalho.

O técnico português disse: "Se eles pensassem da maneira como eu penso, a vida seria mais fácil para eles".

O objetivo principal de Mourinho no Real Madrid era alcançar o equilíbrio entre a liberdade de que precisam os jogadores de capacidades excepcionais e a disciplina tática que ele impõe à equipe como um todo.

A presença de Cristiano Ronaldo, Ramos, Marcelo, Xabi Alonso e outros não significava que o técnico fosse interferir nos mínimos detalhes de suas habilidades, mas seu papel consistia em colocar esses talentos dentro de um sistema que desse à equipe a melhor chance de alcançar seus objetivos.

A missão se repete, mas com uma nova geração

A fala de Mourinho ganha importância adicional com seu retorno ao Real Madrid para iniciar uma segunda gestão, diante da presença de uma nova geração de estrelas dentro do vestiário.

Apesar das diferenças nas circunstâncias e nos nomes em relação à sua primeira experiência, o desafio principal parece bastante semelhante: ter um grupo de grandes jogadores é uma coisa, transformá-los em uma única equipe que funciona da mesma forma é algo completamente diferente.

E com novas estrelas e ambições maiores, Mourinho terá mais uma vez que provar sua capacidade de gerir um vestiário que reúne nomes capazes de fazer a diferença sozinhos, e de colocá-los em um único sistema no qual a disciplina tática e o trabalho coletivo sejam a base para a conquista de títulos.