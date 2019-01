Mourinho descarta a possibilidade de comandar o Benfica

Técnico português negou que tenha recebido proposta para retornar ao seu país de origem

O futuro de José Mourinho segue muito especulado na imprensa europeia, mas o Benfica já foi descartado pelo próprio treinador. Nesta quinta-feira (10), o português afirmou que o seu destino não passa por Portugal e que não recebeu nenhuma proposta do clube luso.

"É uma pergunta que eu entendo, mas não gosto da resposta. Aprendi sempre que quando se sai de um clube não se fala, não se lava roupa suja, não se procura fazer qualquer tipo de crítica, é um capítulo encerrado e foi sempre assim que fiz. O que aprendi foi a respeitar os clubes que me querem e os que não me querem. Nunca quis confirmar ou desmentir. Um respeito enorme por aqueles que me convidam e um respeito enorme por aqueles de que se fala e que não é verdade.", disse.

"Nunca entrei neste jogo de confirmar ou desmentir. Mas, se calhar, a melhor maneira de respeitar um grande clube e um grande presidente, que mostrou ser verdadeiramente amigo, é dizer qualquer coisa. Não fui convidado e, se eventualmente fosse, o presidente e o Benfica seriam os primeiros a saber a minha decisão .Posso dizer que hoje não tenho qualquer tipo de intenção de trabalhar em Portugal e que não sou opção para o Benfica. O melhor é o presidente e o clube poderem apoiar o Bruno Lage", completou.

Vale lembrar que Mourinho é apontado no Real Madrid. O treinador já está liberado para acertar com qualquer clube.