Um relatório da imprensa espanhola revelou, neste sábado, o plano do técnico português José Mourinho para compensar o fracasso na transferência de Rodri, meio-campista do Manchester City, para o Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol "As", Bernardo Silva enfrenta um novo desafio no Real Madrid, que consiste em ocupar a posição de volante central, depois que Rodri preferiu se transferir para o Barcelona.

A decisão de Rodri foi pessoal, sem que houvesse qualquer coisa estranha por trás do negócio, enquanto o Real Madrid aceitou sua decisão de forma natural após dez dias de reuniões, contatos e um encontro direto com o jogador.

A recusa veio no início desta semana e, a partir daquele momento, o clube voltou ao seu plano original, elaborado em colaboração com José Mourinho, que se baseia em analisar o elenco do time e seus reforços, colocando o nome de Bernardo Silva no topo das prioridades, por ser um jogador que tende naturalmente a partir do lado direito e a se aproximar da área do adversário, mas que também possui a capacidade de fazer sacrifícios defensivos e ter clareza na organização do jogo, algo que comprovou em diferentes etapas de sua carreira.

O "As" esclareceu que isso não significa que o Real Madrid vá parar de acompanhar possíveis movimentações no mercado de transferências, mas com a chegada do ex-jogador do Manchester City, a pedido expresso do treinador, o clube acredita que a posição de volante central pode estar coberta, ou pelo menos contará com uma presença maior de jogadores em comparação com a temporada passada.

Durante as primeiras conversas entre os dirigentes do Real Madrid e Mourinho, o nome de Bernardo Silva foi o primeiro na lista do treinador.

Bernardo não é um especialista nessa posição, tampouco possui as características de Rodri, mas já atuou nessa região do campo, e o treinador considera que, ao lado de Aurélien Tchouaméni, ele pode assumir a tarefa de formar o ponto de saída de jogo do time merengue.

Isso não significa que o Real Madrid vá virar as costas ao mercado de transferências, com mais de três semanas restantes até o seu fechamento.

Ainda há novidades esperadas em ambas as direções, mas a ideia de distribuir Bernardo Silva pelo jogo e movimentá-lo de uma posição mais recuada já estava sobre a mesa antes do início dos trabalhos do time.

Ao analisar o mercado de transferências, os dirigentes do Real Madrid também sabem que não existe outro jogador como Rodri, mas pode surgir outra oportunidade capaz de desempenhar a função de organizar o jogo, ainda que com características diferentes.

Nos últimos meses, falou-se de Adam Wharton, de 22 anos, meio-campista do Crystal Palace, de Kees Smit, de 20 anos, jogador do AZ Alkmaar, e de Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, jogador do Lille.

O Real Madrid acompanhou todos esses jogadores e, embora não representem prioridades absolutas, estão no radar do clube merengue. Ainda assim, Bernardo Silva será, por enquanto, o jogador que assumirá a função de sala de máquinas do time madrilenho.