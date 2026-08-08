A renovação do contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid não foi apenas um acordo financeiro há muito aguardado, mas sim o resultado de um conjunto de fatores que definiram o futuro do astro brasileiro. Entre eles, havia um novo fator que desempenhou um papel decisivo na fase final das negociações: José Mourinho.

O treinador português não se limitou a demonstrar admiração pelas qualidades de Vinicius, mas o colocou no centro do seu novo projeto no Real Madrid, deixando claro que a próxima equipe será construída em torno do jogador brasileiro, no qual vê uma das principais chaves para o sucesso na fase que se aproxima.

O processo de renovação do contrato de Vinicius não surgiu do nada, mas foi uma negociação longa e, em algumas etapas, complexa, antes que a intensidade das divergências diminuísse gradualmente graças ao desejo comum de ambas as partes de manter a relação, segundo informou o jornal espanhol "AS".

O Real Madrid estava determinado a manter o jogador, o que acabou levando o clube a melhorar sua última oferta, enquanto Vinicius, por sua vez, mostrou flexibilidade em suas exigências financeiras e aceitou um valor inferior ao que pedia no início das negociações.

No fim, ambas as partes conseguiram chegar a um denominador comum, definindo a extensão da relação até 2032. Mas, na etapa decisiva das negociações, surgiu um novo fator que a princípio não era esperado, mas que depois se mostrou de extrema importância: José Mourinho.

Mourinho: a palavra-chave na decisão de Vinicius

Mourinho não foi o único motivo por trás da renovação do contrato de Vinicius, pois havia outros fatores que pesaram a favor da permanência, mas a influência do treinador português foi decisiva na decisão final.

Para Vinicius, sentir-se importante, valorizado e ter um papel central no novo projeto não foi um detalhe secundário, mas sim um elemento fundamental, não menos importante do que o acordo financeiro alcançado na quarta-feira.

E foi exatamente isso que Mourinho quis que o jogador sentisse: ser um dos principais pilares do novo Real Madrid e perceber que o treinador o vê como peça fundamental em seus planos futuros.

Talvez o mais chamativo seja que Vinicius, na mensagem de agradecimento que publicou após o anúncio da renovação de seu contrato, não se limitou a mencionar o "presidente", "Joni" e "José Ángel" e seus companheiros de equipe, mas também fez referência a Mourinho, numa clara alusão ao papel que o treinador português desempenhou nesta fase.

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O início da relação durante a Copa do Mundo

O contato direto entre Mourinho e Vinicius começou durante a Copa do Mundo, quando o treinador português fez uma ligação ao jogador brasileiro.

A conversa naquele momento não estava relacionada a planos específicos ou detalhes futuros, mas foi apenas um primeiro passo para construir uma relação entre as duas partes.

Mas a primeira impressão foi extremamente positiva, e rapidamente surgiu uma boa relação entre Mourinho e Vinicius.

Que evoluiu posteriormente para a convicção do treinador de que o astro brasileiro deveria ser um dos eixos do novo projeto do Real Madrid.

Vinicius revelou os bastidores de seu primeiro diálogo com Mourinho, dizendo: "Conheci o novo treinador e os novos jogadores e treinei com afinco."

E acrescentou: "Mourinho me pediu para ser: feliz, alegre e jogar o meu próprio estilo de futebol."

Mourinho quer construir o Real Madrid em torno de Vinicius

Mourinho considera que Vinicius possui um conjunto de qualidades que o tornam um jogador ideal para o projeto que deseja construir no Real Madrid.

À frente dessas qualidades está sua capacidade de mudar o resultado das partidas sozinho, além de seu ímpeto ofensivo constante e sua capacidade de criar perigo em diferentes situações.

Por esse motivo, o treinador português quis que a equipe fosse construída em torno de Vinicius, um dos jogadores que ele tem grande desejo de desenvolver e aproveitar ao máximo suas capacidades.

A renovação do contrato do jogador até 2032 reflete claramente a visão que Mourinho quer consolidar: dar a Vinicius uma posição central dentro do novo Real Madrid.

O primeiro desafio: recuperar o Vinicius que disputou a Bola de Ouro

Agora começa a verdadeira missão de Mourinho, que pode ser dividida em dois grandes desafios. O primeiro consiste em recuperar a melhor versão de Vinicius, aquela que esteve muito perto de vencer a Bola de Ouro em 2024.

Todas as partes envolvidas no novo projeto acreditam na capacidade do jogador de voltar ao seu melhor nível, desde que seja proporcionado o ambiente adequado que lhe permita recuperar a constância e o brilho.

Embora os números de Vinicius não tenham caído de forma significativa na temporada passada, após marcar 22 gols e dar 11 assistências, seu nível geral nem sempre refletiu a imagem que costumava apresentar.

A temporada passada foi a quinta consecutiva em que o jogador ultrapassou a barreira dos 20 gols, além de sua participação em mais de dez gols adicionais, seja por meio de assistências ou pênaltis. Mas os bons números não impediram que a temporada fosse conturbada para o astro brasileiro.

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O conflito com Xabi Alonso: início de uma temporada conturbada

O mal-entendido com Xabi Alonso foi uma das principais causas do estado de tensão vivido por Vinicius, e a situação atingiu seu ápice durante o incidente do Camp Nou.

Por outro lado, o jogador recebeu um apoio claro de Arbeloa, que ficou ao seu lado de forma decisiva e reafirmou sua posição em mais de uma ocasião.

Com a chegada da temporada 2026-2027, parece que Vinicius entra nesta nova fase com uma motivação extra, representada pelo desejo de responder dentro de campo e provar-se novamente.

Isso veio após uma Copa do Mundo sob o comando de Carlo Ancelotti que o jogador começou de forma promissora, antes de terminar com uma grande decepção após a eliminação diante da Noruega nas oitavas de final. Mas a imagem agora mudou.

Após garantir sua permanência no Real Madrid até 2032, e com um claro entendimento com Mourinho sobre seu papel e sua posição, o sorriso voltou ao rosto de Vinicius, que iniciou um novo capítulo que parece completamente diferente da temporada passada.

O segundo desafio: criar harmonia entre os astros do Real Madrid

Já o segundo desafio de Mourinho consiste em criar um estado de harmonia dentro de toda a equipe.

A presença de Vinicius ao lado de Kylian Mbappé impõe ao treinador português encontrar uma fórmula que faça a dupla se mover em completa sintonia, em vez de cada jogador aparecer como um astro separado do outro dentro de campo.

Mourinho também quer manter o papel central de Jude Bellingham, que provou durante a Copa do Mundo sua capacidade de assumir uma grande responsabilidade e trouxe de volta à memória a imagem com a qual conquistou os corações da torcida do Real Madrid durante seu excelente início na equipe.

Dessa forma, Vinicius, Mbappé e Bellingham serão os principais líderes técnicos do novo Real Madrid, numa equipe que passou por grandes mudanças e perdeu Rodri, mas que, ao mesmo tempo, redefiniu suas características de forma clara.

Diomande: mais uma peça do projeto

O novo projeto não se limita ao trio Vinicius, Mbappé e Bellingham, já que a equipe também conta com um atacante letal como Diomande, cuja contratação foi um dos fatores importantes ligados à participação de Mourinho na definição das características da nova equipe.

Mourinho sabe que ter um conjunto de grandes astros não garante o sucesso por si só, e que o verdadeiro desafio está em fazer com que todos esses elementos funcionem da mesma maneira e compreendam claramente seus papéis.

Por esse motivo, Vinicius foi justamente um dos assuntos nos quais o treinador português investiu com força.

O necessário não é apenas manter o astro brasileiro, mas transformá-lo em um verdadeiro eixo do projeto do Real Madrid e proporcionar-lhe as condições que lhe permitam recuperar sua melhor versão.

Mourinho optou por apostar em Vinicius, e o Real Madrid, por sua vez, optou por estender a confiança em seu astro até 2032. Agora começa a fase mais difícil: transformar essa confiança em desempenho e resultados, e formar uma equipe capaz de recuperar sua posição no topo.