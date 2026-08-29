Mourinho aparece com uma nova cara no Real Madrid: realidade ou estratégia de mídia?

A personalidade de José Mourinho gera polêmica nos bastidores do Real Madrid com o início da temporada, por conta da nova imagem adotada pelo treinador português, que aparece mais conciliador e empático em suas aparições públicas, e que não se parece muito com o Mourinho exaltado e polêmico que virou de cabeça para baixo o clube merengue e o futebol espanhol há 15 anos.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Mourinho passou do lema "ou está comigo ou está contra mim" — que dividiu a torcida do Real Madrid em dois campos praticamente rivais — para um discurso de união que busca adotar em seu novo projeto. Mas essa mudança representa uma realidade verdadeira ou apenas uma ilusão? E será essa a postura habitual ao longo de toda a temporada, ou faz parte de uma das estratégias midiáticas nas quais o treinador português se apoiou durante toda a sua carreira?

Mourinho adota no momento um estilo amistoso em suas primeiras aparições diante da imprensa, dando sempre protagonismo aos seus jogadores, concentrando-se nos aspectos puramente futebolísticos e evitando qualquer tipo de polêmica, com exceção de algumas manchetes chamativas aqui e ali, e conferindo ao seu discurso um conteúdo que vai além de simplesmente responder às perguntas dos jornalistas.

E até agora, após apenas quatro coletivas de imprensa, Mourinho não entrou em nenhuma polêmica e optou por um tom conciliador com a imprensa, os árbitros, as instituições e os jogadores — justamente os temas que marcaram as batalhas de sua primeira experiência no estádio Santiago Bernabéu e que provocaram o seu desgaste, que terminou com a sua saída antecipada em 2013, apesar de o seu contrato ainda estar em vigor.

O novo Mourinho, que apareceu como um homem da paz durante a sua segunda passagem pelo banco de reservas do estádio Santiago Bernabéu, contrasta com a personalidade de vilão que ele encarnou durante a sua primeira experiência como treinador do Real Madrid há 16 anos.

Os arquivos dos jornais e a memória coletiva ainda evocam os seus famosos embates com jornalistas e adversários, como Guardiola e Preciado, e com jogadores do seu próprio time, como Iker Casillas e Pedro León, além dos árbitros, ao lado de suas diversas atitudes que refletiram a sua arrogância e a sua personalidade extremamente exaltada — qualidades com as quais também alcançou ampla fama durante as suas passagens pelos bancos do Chelsea e da Inter de Milão.

Mourinho declarou, antes de retornar ao estádio Santiago Bernabéu diante da Real Sociedad: "Há anos, e não apenas agora, sinto-me mais tranquilo e mais no controle das minhas emoções".

As circunstâncias parecem favoráveis no momento no Real Madrid, mas muitas vozes preveem o surgimento do velho Mourinho quando as dificuldades aumentarem, seja na forma de resultados negativos ou com o aparecimento de problemas dentro do vestiário.

Mourinho afirmou em sua primeira coletiva de imprensa nesta temporada: "Vamos ver o que vai acontecer quando chegarem os momentos ruins, porque eles virão, e a frustração virá. Os jogadores me ajudam a não enfrentar problemas".

No momento, o Real Madrid segue em um clima muito tranquilo, já que as vitórias consecutivas, o entusiasmo em torno do time e o comprometimento dos jogadores mantêm o velho Mourinho escondido.



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