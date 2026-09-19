José Mourinho, técnico do Real Madrid, voltou a falar sobre arbitragem antes do confronto com o Atlético de Madrid, apesar de afirmar que não costuma discutir os árbitros antes das partidas, durante a coletiva de imprensa realizada em Valdebebas, um dia antes do aguardado dérbi de Madri no estádio Wanda Metropolitano.

As declarações de Mourinho vieram depois de ele ser lembrado de comentários anteriores em que expressou seu espanto por não ter sido questionado sobre os pênaltis marcados a favor do Barcelona e do Atlético de Madrid na rodada passada.

O treinador português disse: "E os pênaltis que foram marcados na semana passada? Agora já é tarde demais. Terminou uma rodada de partidas, e podemos falar sobre por que o Elche terminou o jogo com 11 jogadores".

Mourinho passou a falar sobre o árbitro do dérbi, afirmando: "É um pouco estranho que já soubéssemos quem seria o árbitro do jogo de amanhã uma semana antes", antes de reafirmar sua confiança no árbitro designado para dirigir a partida.

E acrescentou: "Prefiro dizer que, se ele foi designado, é porque tem a competência e a experiência suficientes para um jogo com esse nível de importância emocional. Não gosto de falar sobre os árbitros antes da partida. Confio nele plenamente antes do jogo, e veremos o que acontecerá depois".