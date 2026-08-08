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Mosimane assume o comando de uma seleção que disputará a Copa do Mundo

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O comitê executivo nacional da federação da África do Sul aprovou o retorno de Pitso Mosimane para comandar a seleção Bafana Bafana, após a saída de Hugo Broos.

O site Africa Soccer informou que a decisão sobre o retorno de Mosimane foi tomada durante uma reunião extraordinária do comitê executivo nacional, realizada na sede da federação.

Mosimane recebeu grande apoio para voltar a treinar a seleção de seu país e suceder Hugo Broos, que anunciou sua saída do cargo de diretor técnico no mês passado, após ter conduzido a Bafana Bafana à fase de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

O presidente da federação sul-africana, Danny Jordaan, afirmou que algumas questões finais ainda precisam ser concluídas antes do anúncio oficial da nomeação de Mosimane.

E acrescentou: "O comitê executivo nacional aprovou a nomeação de Mosimane, mas ainda precisamos finalizar alguns detalhes pendentes. Vamos anunciar oficialmente o assunto na próxima semana".

A aprovação da federação para a nomeação de Mosimane veio após o retorno da Bafana Bafana da Copa do Mundo de 2026, na qual a seleção alcançou a segunda fase do torneio pela primeira vez na história do país.

Mosimane passou por diversas experiências como treinador, sendo as mais notáveis com o Al Ahly do Egito, o Sundowns, além do Al Ahli da Arábia Saudita, e também dirigiu o Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos.

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