O mundo do esporte recebeu uma triste notícia após o anúncio do falecimento de um jogador, que havia disputado três partidas pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede sul-africana “soccerladuma”, Jaden Adams, meio-campista da “Bafana Bafana” e do clube Mamelodi Sundowns, faleceu aos 25 anos, após sua última participação com a seleção de seu país na fase final da Copa do Mundo de 2026.

O site informou que os detalhes do falecimento de Adams ainda não estão claros até o momento, tendo sido contatados representantes do jogador, que, por sua vez, confirmaram a trágica notícia.

As comunicações dirigidas à diretoria do Mamelodi Sundowns sobre o assunto não resultaram em confirmação ou negação da notícia por parte do clube, que, por sua vez, pediu que se respeite a privacidade da família do jogador neste momento difícil.

Brinden Johnson, professora de Adams, fez declarações com palavras comoventes que refletem a profunda tristeza que as pessoas próximas ao jovem meio-campista estão sentindo.

Johnson disse: “Neste momento, as coisas ainda estão muito difíceis e dolorosas... A família não deseja que ninguém entre em contato com ela agora, e não estará em condições de responder a ninguém. Essa morte abalou a todos, especialmente depois de termos acabado de voltar da Copa do Mundo e, em seguida, recebermos uma notícia dessas”.

E acrescentou: “Tive uma conversa íntima com ele na quinta-feira; o rapaz estava muito otimista em relação ao retorno, estava pronto para voltar depois da Copa do Mundo e seguir em frente, para ser campeão da Liga dos Campeões da África; ele sabia o que o esperava e estava preparado para isso. Ele não perdia tempo fora de casa, mas sim em casa com a família. Por isso, neste momento, não encontro palavras para dizer, mas pedimos que respeitem a privacidade da família. Sim, posso confirmar a vocês que ele se foi. Ninguém esperava por isso.”