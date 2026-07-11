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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Morte de um jogador após sua participação na Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
África do Sul
Mamelodi Sundowns FC
J. Adams
África do Sul

Uma grande tragédia

O mundo do esporte recebeu uma triste notícia após o anúncio do falecimento de um jogador, que havia disputado três partidas pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede sul-africana “soccerladuma”, Jaden Adams, meio-campista da “Bafana Bafana” e do clube Mamelodi Sundowns, faleceu aos 25 anos, após sua última participação com a seleção de seu país na fase final da Copa do Mundo de 2026.

O site informou que os detalhes do falecimento de Adams ainda não estão claros até o momento, tendo sido contatados representantes do jogador, que, por sua vez, confirmaram a trágica notícia.

As comunicações dirigidas à diretoria do Mamelodi Sundowns sobre o assunto não resultaram em confirmação ou negação da notícia por parte do clube, que, por sua vez, pediu que se respeite a privacidade da família do jogador neste momento difícil.

Brinden Johnson, professora de Adams, fez declarações com palavras comoventes que refletem a profunda tristeza que as pessoas próximas ao jovem meio-campista estão sentindo.

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Johnson disse: “Neste momento, as coisas ainda estão muito difíceis e dolorosas... A família não deseja que ninguém entre em contato com ela agora, e não estará em condições de responder a ninguém. Essa morte abalou a todos, especialmente depois de termos acabado de voltar da Copa do Mundo e, em seguida, recebermos uma notícia dessas”.

E acrescentou: “Tive uma conversa íntima com ele na quinta-feira; o rapaz estava muito otimista em relação ao retorno, estava pronto para voltar depois da Copa do Mundo e seguir em frente, para ser campeão da Liga dos Campeões da África; ele sabia o que o esperava e estava preparado para isso. Ele não perdia tempo fora de casa, mas sim em casa com a família. Por isso, neste momento, não encontro palavras para dizer, mas pedimos que respeitem a privacidade da família. Sim, posso confirmar a vocês que ele se foi. Ninguém esperava por isso.”

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