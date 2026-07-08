Morte de torcedores egípcios enquanto assistiam à partida da Argentina

O clima durante a transmissão da partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em cenas tristes, depois que dois torcedores faleceram nas províncias de Al-Sharqia e Alexandria, vítimas de crises de saúde repentinas enquanto assistiam ao jogo, que terminou com a derrota dos Faraós por 3 a 2.

De acordo com o site “Masrawy”, a tristeza tomou conta dos moradores da vila de Al-Sufiya, pertencente ao distrito de Awlad Saqr, na província de Al-Sharqia, após a morte do cidadão Salah Abdel Hamid Al-Haddad, vítima de um ataque cardíaco repentino nos últimos minutos da partida.

Segundo testemunhas oculares, o torcedor desmaiou enquanto assistia à partida, antes que os presentes tentassem socorrê-lo e levá-lo às pressas para o Hospital Central de Al-Soufia; no entanto, as tentativas da equipe médica de salvá-lo fracassaram, e ele faleceu em consequência do ataque cardíaco.

Em um incidente semelhante, a província de Alexandria registrou a morte de outro torcedor enquanto assistia à partida em um dos cafés da região de Safar, pertencente à jurisdição da 1ª Delegacia de Polícia de Raml.

A 1ª Delegacia de Raml recebeu uma ocorrência da polícia de emergência informando a morte de um cidadão dentro de um café, e os policiais da delegacia, acompanhados por uma ambulância, dirigiram-se ao local da ocorrência, onde se constatou que o cidadão Ibrahim M. sofreu um colapso repentino enquanto assistia à partida sentado no café.

A seleção egípcia havia sido eliminada da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Argentina por 3 a 2, apesar de estar vencendo por 2 a 0 até os 79 minutos; em seguida, a atual campeã virou o placar com três gols consecutivos e garantiu sua vaga nas quartas de final.

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