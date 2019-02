Morre Roberto Avallone, aos 72 anos, vítima de parada cardiorrespiratória

Jornalista foi um dos mais importantes comunicadores esportivos da televisão brasileira

Morreu na manhã dessa segunda-feira (25) o jornalista Roberto Avallone, aos 72 anos. Ele passou mal na madrugada de domingo para segunda e foi levado ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Avallone é considerado um dos mais importantes comunicadores esportivos no Brasil e teve uma exitosa transição do jornal impresso para a televisão, onde marcou época com seus consagrados bordões.

Começou sua carreira em meados dos anos 1960 no Jornal da Tarde. Ele atuou como editor-chefe na mesma casa nos anos 1980. Na televisão, ele foi um doa grandes responsáveis pela popularização do formato de mesa-redonda. Seu programa que leva o nome do formato chegou a bater algumas vezes a audiência do Fantástico, da TV Globo.

Além disso, ele trabalhou na RedeTV! e no canal Bandeirantes. Ele também teve o rádio em sua trajetória e trabalhou na Jovem Pan, Rádio Globo e Rádio Bandeirantes.

Em tempos mais recentes ele fazia algumas participações em programas de debate no SporTV e mantinha comunicação pelas redes sociais e por um blog no UOL.